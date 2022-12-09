"عرين الأسود": واهم من يظن أننا انتهينا

وطن: شارك مساء اليوم الجمعة عشرات المقاومين من مجموعة عرين الأسود في حفل تأبين شهداء البلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

واحتفى المواطنون بالمقاومين وأحاطوا بهم خلال مسيرهم داخل البلدة القديمة وصولا إلى باب الساحة حيث مهرجان التأبين.

والتقط المقاومون صورة جمعتهم سوية اظهرت عددهم الكبير، وتسليحهم الجيد بالبنادق الرشاشة والاتوماتيكية، ولباسهم الموحد، الأمر الذي يدحض مزاعم الاحتلال طيلة الاسابيع الماضية عن تمكنه من تفكيك عرين الاسود.

وفي بيان مقتضب القاه احد مقاومي العرين قال "نحن ننتمي لله وفلسطين، ومعنا مقاتلون من كل الفصائل توحدنا على هدف واحد" مضيفا: "نحن على درب مهندس الانتفاضتين ياسر عرفات، وأحمد ياسين وفتحي الشقاقي وأبو علي مصطفى.. نحن كما قائدنا العام وديع الحوح، الذي سار على درب باسم أبو سرية قائد مجموعات فرسان الليل، ونايف أبو شرخ قائد كتائب شهداء الأقصى الذي استشهد برفقة قائد القسام جعفر المصري، وقائد سرايا القدس فادي البهتي.. نحن ننتمي لكل فلسطين".

وتابع في كلمته "نقول لكل من يظن أن العرين قد انتهى فإنكم واهمون ونحن صامدون رغم الجراح والخذلان". مضيفا: "نحن في مجموعة عرين الأسود نستفيد ونتعلم من الواقع الذي نتعامل معه، ونفاجئ العدو في ساحات المعارك.. أيام الأربعين قد انتهت وحان موعد الزئير وانتظروا منا أفعالنا".