نتنياهو يحصل على 10 أيام إضافية لتشكيل الحكومة الجديدة

وطن: منح رئيس دولة الاحتلال اسحق هرتسوغ، رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مهلة إضافية من عشرة أيام لتشكيل الحكومة مع حلفائه من اليمين المتطرف وأحزاب دينية.

وكان نتنياهو طلب من هرتسغ، مساء أمس، قبل أقل من ثلاثة أيام من استحقاق 11 كانون الأول/ديسمبر لإعلان تشكيلته الحكومية، تمديد المهلة أسبوعين، فاستجاب هرتسوغ للطلب جزئيا، وتنتهي المهلة في 21 كانون الأول/ديسمبر.

وكان تكتّل اليمين بزعامة نتنياهو حصل على غالبية مقاعد الكنيست؛ بنيلهم 64 مقعدا من أصل 120 في الانتخابات التي جرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.