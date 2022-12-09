أمريكا تمارس ضغوطا لمنع توسيع "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات

وطن: كشفت الصحافة العبرية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الأمم المتحدة لمنعها من توسيع "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات.

وقال موقع “واللا”، إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الأمم المتحدة لمنعها من توسيع “القائمة السوداء” للشركات العاملة في المستوطنات، وأن مفوض الأمم المتحدة فولكر تورك سيقرر بحلول نهاية شهر كانون أول/ ديسمبر الحالي إن كان سيوسع “القائمة السوداء”، وقد استبقت واشنطن القرار المرتقب بإرسال رسالة له تبلغه فيها معارضتها لهذا الإجراء، رغم أنها تعارض أيضًا الاستيطان، وفق ادعائها في الرسالة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن برقية من البيت الأبيض وصلت لوزارة خارجية الاحتلال أكدت فيها أنها تمارس ضغوطًا على الأمم المتحدة لمنع توسيع “القائمة السوداء”.

يذكر أنه في شهر شباط/ فبراير من عام 2020، نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “القائمة السوداء” التي تضم 112 شركة عاملة في المستوطنات، من بينها 94 شركة إسرائيلية، والبقية شركات عالمية من ست دول غربية.

وضمت القائمة خمس شركات أمريكية، من بينها شركتا “Booking” و” Airbnb”، وقد اتخذتا على إثر نشر القائمة خطوات للابتعاد عن النشاط في المستوطنات، لكنهما تراجعتا لاحقًا استجابة لضغوط إسرائيلية.