محللون يتوقعون ارتفاع عملة IMPT الرقمية 10 أضعاف هذا الأسبوع عندما يتم إدراجها في البورصات: الفرصة الأخيرة للشراء المسبق

بعد أن حققت عملة IMPT الصديقة للبيئة مبيعات تخطت الـ 13 مليون دولار خلال المرحلة الأولى من مرحلة البيع الأولي، سيتم إدراجها في بورصات العملات الرقمية العالمية مثل بورصة Uniswap، وLBank وChangelly Pro، وذلك في 14 ديسمبر، ومن هنا يتوقع المحللون في سوق العملات الرقمية أن يرتفع سعر الرمز الواحد من IMPT إلى أكثر من 10 أضعاف عن سعرها الحالي الذي يبلغ 0.023 دولاراً. تجدر الإشارة إلى أن مستثمري رموز IMPT سيتمكنون من المطالبة بالرموز التي قاموا بشرائها خلال مرحلة البيع الأولي في 12 ديسمبر.

الجدير بالذكر أن عملة IMPT قد حققت رواجًا وشهرة عالية خلال العام الحالي، حيث كانت محط اهتمام العديد من المستثمرين الذين يهتمون بمجال حماية البيئة والتغيرات المؤثرة على المناخ، وذلك لأنها عملة صديقة للبيئة هدفها تقليل انبعاثات الكربون وما يتبع ذلك من تغيرات على المناخ.

سنتعرف في هذا المقال على عملة IMPT بصورة مبسطة وواضحة، وتوقعات أسعارها وكيف يمكن أن يرتفع سعرها الحالي لأكثر من 10 أضعاف

آلية عمل العملة الرقمية IMPT

يمكن للمتداولين في عملة IMPT شراؤها الآن وهي ما تزال في مرحلة البيع الأولي بسعر 0.023 دولاراً قبل أن يتم إدراجها في البورصات العالمية في 14 ديسمبر إذ إنه من المتوقع أن يرتفع سعرها عند إدراجها في البورصات إلى 10 أضعاف.

وإذا كنت تتساءل عن كيفية شراء رموز IMPT يجب أن تقوم بالبداية من ربط محفظتك الاستثمارية بمنصة IMPT.io وأن يكون لديك رموز ETH أو USDT لكي تتمكن من تبديلها برموز IMPT وفقًا للعدد الذي تريده منها.

الجدير بالذكر أن IMPT تسمح للمتداولين فيها من المشاركة في مشاريع حماية البيئة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وما إلى ذلك باعتبارها عملة صديقة للبيئة، فبمجرد أن يقوم المتداول بشراء رموز IMPT سيتمكن من الاستثمار في أي من هذه المشاريع.

تشمل منصة IMPT على سوق خاص يُمكِّن المتداولين والشركات من سحب أرصدة الكربون الخاصة بهم بكل سهولة على blockchain، وإذا لم يكن لديهم أي رغبة في حرق أرصدتهم الكربونية فسيحصلون بدلًا من ذلك على رموز NFT مميزة وفريدة من نوعها ستكون عبارة عن بطاقات لفنان معترف به ويمكنهم الاحتفاظ بها او تداولها، وإذا كنت لا ترغب في سحب أرصدة الكربون، فيمكن الاحتفاظ بها كاستثمار أو تتداولها داخل سوق IMPT.

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توقع ارتفاع سعر IMPT إلى 10 أضعاف

يمكن للمتداولين شراء رموز IMPT الآن وهي في مرحلة البيع الأولي بسعر 0.023 دولار والتي ستستمر لغاية 12 ديسمبر لذا عليك أن تتخذ قرار الشراء بسرعة، لأنه بعد ذلك سيتم طرحها في بورصات العملات الرقمية العالمية.

الجدير بالذكر أن عملة IMPT تمكنت خلال مرحلة البيع الأولي من تحقيق مبيعات وصلت لأكثر من 13 مليون دولار، وووفقًا للتحليلات التي ظهرت مع قرب انتهاء مرحلة البيع الأولي فمن المتوقع أن يرتفع سعر التوكن الواحد من IMPT لأكثر من 10 أضعاف عن سعرها الحالي.

ما هي عملة IMPT؟

IMPT هو رمز ERC-20، أي أنه متوافق مع Ethereum blockchain الذي يعد مكانًا لبيع المئات من الرموز المميزة ذات الجودة العالية. IMPT هي عملة رقمية صديقة للبيئة تهدف بشكل أساسي إلى تقليل انبعاثات الكربون في المناخ بعد كثرة التغيرات والآثار التي دقت ناقوس الخطر حول ضرورة اتباع كافة السبل من أجل حماية المناخ، ومن هنا ظهرت عملة IMPT التي دعت إلى تقليل الانبعاثات عن طريق الـ blockchain.

كما ذكرنا سابقًا فإنه يمكن تداول رموز IMPT الآن وهي ما تزال في مرحلة البيع الأولي، ومن ثم سيتم تحويل هذه الرموز إلى أرصدة كربون يتم حرقها واستثمارها في المشاريع الصديقة للبيئة.

تجدر الإشارة إلى أن عملة IMPT ستشهد نموًا سريعًا خاصةً وأنها تعمل في مجال تعويض أرصدة الكربون داخل سوق تعويض الكربون الإلزامي وسوق تعويض الكربون الطوعي VCM. وعند مقارنة مشروع IMPT مع العملات الرقمية الأخرى الموجودة في السوق، فإنها تعد الأفضل من حيث إمكانية تحقيق النمو السريع، كما أن لديها شراكة قوية مع مجموعة كبيرة مكونة من أكثر من 10000 علامة تجارية رائدة والتي يمكن أن تساعدها في الوصول إلى نطاق واسع من الجمهور في جميع أنحاء العالم، وهذا بدوره سيحقق لها الشهرة والصيت القوي.



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شراكة عملة IMPT مع أكثر من 10000 علامة تجارية رائدة

اتخذت منصة IMPT فكرة رائعة وغير مسبوقة من أجل تسليط الضوء أكثر عليها وعلى هدفها في مجال حماية البيئة، وضمان انتشارها حول العالم والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجماهير خاصة أنصار حماية البيئة والمناخ، وذلك بعد أن قامت بعقد شراكة مع أكثر من 10000 علامة تجارية رائدة حول العالم، ومن أهم العلامات التجارية التي تعاقدت معها IMPT هي عملاق التجارية الإلكترونية Amazon والعلامة التجارية الشهيرة في مجال الأزياء شانيل، لم تكتفِ بذلك وحسب بل دخلت أيضًا في شراكة مع شركات توصيل الطعام مثل دومينوز بيتزا، -ملاحظة هامة هذه نبذة قصيرة عن 3 شركات قامت IMPT بعقد شراكة معها وهناك أكثر من ذلك بكثير، إذ تشمل الشراكة أسماء علامات تجارية معروفة مثل Samsung وMicrosoft وRiver Island وHarry Brown،Tripadvisor، وDyson، وAEG، وBloomingdales، وMacy's وLego، ويتوقع أن ترتفع عقود الشراكة بمجرد إدراج IMPT في البورصات العالمية اعتبارًا من 14 ديسبمر.

لكن السؤال الآن، كيف يمكن حرق أرصدة الكربون عن طريق هذه العلامات التجارية؟

الإجابة عن هذا السؤال تكمن في أن المتسوق سيقوم بشراء أي شيء يريده من هذه العلامات التجارية ومن ثم سيتم تحويل جزء من قيمة مشترياته إلى رموز IMPT والتي ستتبرع بها العلامة التجارية إلى مشاريع حماية البيئة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

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قد تصل قيمة IMPT حوالي 30 تريليون دولار

توقعت شركة Broadridge Financial Solutions والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG أن تصل قيمة العملة الرقمية IMPT حوالي 30 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ومن هنا ووفقًا لآراء المحللين فإنه على المستثمرين اقتناص فرصة شراء رموز IMPT الآن وهي ما زالت في مرحلة البيع الأولي وسعرها مناسبًا جدًا، والذي من المتوقع أن يرتفع لحوالي 10 أضعاف بمجرد بدء تداولها في البورصات العالمية في 14 ديسمبر.

كيف مزجت IMPT شبكة blockchain مع البيئة؟

إن عملية تعدين العملات الرقمية لها تأثير ضار بشكل كبير على البيئة، وذلك لأنها تستخدم كميات كبيرة من الطاقة والتي بدورها تؤثر على البيئة والمناخ وتتسبب في إطلاق كميات كبيرة من انبعاثات الكربون، من هنا ساعدت عملة IMPT على تحسين آلية تعدين العملات الرقمية من خلال مزجها بين blockchain والبيئة وهذا ما مكن من جذب عدد كبير من المستثمرين المهتمين بالبيئة الخضراء والرافضين رفضًا قطعيًا فكرة التداول في سوق العملات الرقمية من أجل بدء التداول في IMPT.