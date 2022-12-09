بعد الإمارات.. سفارة البحرين تدعو الفاشي بن غفير لحفل استقلالها

وطن: وجهت سفارة البحرين في "تب أبيب" دعوة إلى رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، لحضور حفل تقيمه بمناسبة يوم استقلال البحرين، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الجمعة.

ويأتي ذلك بعد حضور بن غفير حفلا في سفارة الإمارات في تل ابيب بمناسبة يوم استقلال الامارات وذلك بدعوة من السفير الإماراتي، محمد آل خاجة، الأسبوع الماضي. وحسب "كان"، فإن بن غفير يعتزم تلبية دعوة سفارة البحرين، وأن دعوة مماثلة أرسِلت إلى جميع أعضاء الكنيست.

واشارت "كان" الى ان هناك سفراء في "إسرائيل" يرفضون لقاء بن غفير.

وكانت اوساط اعلامية وسياسية اعتبرت مبادرة سفير الامارات في تل ابيب ودعوته بن غفير للمشاركة في الحفل الذي اقامته السفارة، خطوة تهدف فتح الباب امام الفاشي بن غفير في العالم، سيما وان مختلف الاوساط الدولية تتحفظ بشان العلاقة معه، فضلا عما اثاره وصوله السلطة من مخاوف داخلية اسرائيية وخارجية.

وفي ذات السياق فان سفير الامارات آل خاجة، كان التقى أول أمس ايضا، مع رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في مكتب الأخير في الكنيست.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في "الصهيونية الدينية" قولها إن سموتريتش وآل خاجة تحدثا حول العلاقات بين الدولتين، وعن "دفع السلام والتطبيع" مع دول أخرى في المنطقة.

يذكر ان بن غفير وسموتريتش اعلنا خططا مختلفة جوهرها ضم الضفة وتوسيع الاستيطان، وتنفيذ برنامج لتهجير الفلسطينيين وهو ما اعلنه مؤخرا بن غفير الذي قال بانه سيعمل على انهاء السلطة الفلسطينية وفتح مكتب تهجير للفلسطييين في الخليل، حيث يقيم في مستوطنة كريات اربع المقامة على ارض الخليل.

وتشير مختلف التوقعات في "إسرائيل"، وكذلك في واشنطن، إلى أن صداما بين الجانبين سيحدث إثر تنصيب الحكومة بسبب دفع بن غفير وسموتريتش خطوات ترمي إلى توسيع الاستيطان، بموجب الاتفاقيات الائتلافية التي أبرمها نتنياهو معهما، في الأيام الأخيرة، وسعي بن غفير إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى من خلال السماح للمستوطنين بالصلاة فيه.

وقال لبيد عن بن غفير، اليوم، إنه "مجرم عنيف وأدين بدعم الإرهاب ولم يخدم يوما واحدا في الجيش، سيكون مسؤولا عن الشرطة وحرس الحدود. وسيقود عمليات عسكرية في أكثر الأماكن القابلة للاشتعال في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى المسجد الأقصى.

(المصدر- عرب 48)