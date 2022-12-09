وطن: أدى نحو 65 ألف مواطن، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضها الاحتلال ا على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة وفقا لما ذكرته دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

وقالت الاوقاف الاسلامية بأن نحو 65 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى، من الضفة بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي العام 48.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وأوقفت عشرات المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد.

وكانت اطلقت دعوات للحشد والمشاركة في صلاتي الفجر والجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، نصرة للمبعدين عنه.

وحثّت هذه الدعوات أهالي القدس والضفة وأراضي 48 على شد الرحال إلى المسجد الاقصى وتكثيف التواجد فيه.

وصعدت سلطات الاحتلال من قرارات إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس حيث أصدرت 107 قرارات إبعاد خلال أيار/ مايو الماضي، وفقا لمركز معلومات وادي حلوة.