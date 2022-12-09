إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المعدني، وبحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في عدة اماكن بالضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية ان عدداً من المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع التي اطلقها جنود الاحتلال خلال مواجهات، اندلعت ظهر في بلدتي بيت دجن شرق نابلس، وبيتا جنوب نابلس.

واشارت الى اصابة طفل برصاص الاحتلال المعدني في بيت دجن ايضا.

هذا واندلعت مواجهات مماثلة في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلة، عقب مسيرة ضد الاستيطان، أصيب خلالها ثلاثة شبان بالرصاص المعدني، كما واصيب عدد اخر من المواطنين بحالات اختناق.

جدير بالذكر ان بلدات بيت دجن وبيتا وكفر قدوم تشهد تظاهرات ومسيرات اسبوعية منتظمة ضد الاستيطان كل يوم جمعة.