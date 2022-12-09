جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد ضياء الريماوي في بيت ريما

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شيعت جماهير غفيرة ظهر اليوم الجمعة، جثمان الفتى الشهيد ضياء محمد شفيق الريماوي (17 عاما)، في بلدة بيت ريما شمال رام الله.

وكان جثمان الشهيد الريماوي نقل في وقت سابق من مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، الى منزل عائلته في بيت ريما حيث القت نظرة الوداع الاخير عليه، قبل ان تقام عليه صلاة الجنازة في مسجد أبو بكر الصديق.

وشارك في تشييع الفتى ضياء الاف المواطنين، وسط هتافات غاضبة منددة بجرائم الاحتلال ومؤكدة على مقاومته.

وكان الفتى ضياء استشهد مساء امس برصاص الاحتلال في قرية عابود المجاورة لبلدة بيت ريما، كما واصيب في ذات الوقت اربعة فتية اخرين، وصفت اصابة احدهم بانه بليغة.