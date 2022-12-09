بوتين: الغرب يريد الحفاظ على الهيمنة بأي وسيلة ويلجأ للعقوبات والثورات الملونة ويتعمد مضاعفة الفوضى

وطن: قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الغرب يريد الحفاظ على هيمنته بأي وسيلة ويلجأ للعقوبات والثورات الملونة ويتعمد مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي.

وجاء في تصريحات الرئيس الروسي بوتين في كلمة ترحيب بالمشاركين في اجتماع وزراء خارجية ودفاع دول منظمة شنغهاي المنعقد في موسكو اليوم الجمعة، بان احتمالات الصراع تتزايد في العالم بسبب محاولات الغرب الحفاظ على دوره في الهيمنة بأي وسيلة، ولجوئه للعقوبات والثورات الملونة، وتعمده مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي.

واشار الى ان الغرب حول أوكرانيا إلى مستعمرة ويستخدم الشعب الأوكراني كوقود للمدافع، وككبش ضد روسيا، كما واستغل موارد أوكرانيا لعدة سنوات دون خجل.

واضاف بان الغرب شجع الإرهاب في دونباس وشجع الإبادة الجماعية بحق سكان دونباس، وان الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية دمرت فعليا بنية الاستقرار الاستراتيجي التي تم بناؤها على مدى عقود، وتعمل بقوة على توسيع جغرافية توسع الناتو.

وقال بان العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة يجعل من الممكن، على أساس الاحترام المتبادل، حل مجموعة واسعة من القضايا بنجاح، لافتا الى ان هناك تهديدات في العالم، وهناك تحولات في تطور عالم متعدد الأقطاب، لذلك، "يجب أن نعمل معا لتشكيل نظام مرن ومستقر للأمن والتعاون".



المصدر: RT