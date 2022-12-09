بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

وطن: استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بنيران أسلحتها الرشاشة والغاز السام، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين فوق الزوارق الحربية الجاثمة داخل بحر محافظة شمال قطاع غزة، أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة وكذلك الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدة بيت لاهيا شمالاً دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

وأشار إلى أن البحرية الاحتلال فتحت خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين، لافتاً إلى أنها منذ الليلة الماضية وهي تقوم بأعمال استفزازية للصيادين وتطلق النار وقنابل الإنارة اتجاههم وأجبرتهم على مغادرة البحر عنوة.

يذكر أن قوات البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.