استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته في عدوان احتلالي سابق على غزة

وطن: استشهد المواطن نبيل شلح، صباح اليوم الجمعة، من سكان حي الشجاعية شرق قطاع غزة؛ متأثرًا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، بأن المواطن نبيل شلح "أبو أحمد" استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معركة "وحدة الساحات".

يذكر ان طائرات الاحتلال الإسرائيلي في الـ 5 من اغسطس، شنت عدوانًا غاشمًا على قطاع غزة، بدأته بقصف سيارةً وشقةً في برجٍ سكني، تبعه سلسة غارات أخرى استهدفت مراصد ومواقع تدريب.