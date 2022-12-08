لاعب روسي دولي سابق يرشح المغرب للفوز بكأس العالم 2022

وطن: يرى الدولي الروسي السابق، رشيد رحيموف، المدرب السابق لفريق لوكوموتيف موسكو، أن المنتخب المغربي يعد أحد المرشحين للفوز بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

ونقل موقع قناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، عن رشيد رحيموف، قوله: "في الوقت الحالي، يمكنني تحديد ثلاثة مرشحين، وهم: البرازيل وفرنسا والمغرب"، مشيرا إلى أنه لم يتوقع أحد أن يتمكن المغرب من التأهل عن المجموعة التي ضمت كلا من بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وأضاف رحيموف: "في جميع المباريات الثلاث، بدوا جيدين جدا، واثقين جدا، ومنظمين للغاية. وفي مباراة الدور ثمن النهائي للبطولة رأيناهم بنفس المظهر أمام إسبانيا".

يذكر أن المغرب سيواجه نظيره البرتغالي بعد غد السبت، على استاد "الثمامه" بالعاصمة الدوحة، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

المصدر: "russian.rt.com"