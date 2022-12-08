الاحتلال يصادق على هدم منزل الشهيد عدي التميمي في مخيم شعفاط

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مصادقته على مصادرة وهدم منزل الشهيد عدي التميمي، الذي استشهد بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس المحتلة.

واستشهد التميمي (22 عاما) في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم".

وكان الاحتلال قد قام بمطاردة الشهيد التميمي لأكثر من عشرة أيام، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر على الحاجز العسكري المقام على مدخل مخيم شعفاط، أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر.