نسبة نجاح كاملة لخريجي الصيدلة في جامعة القدس في امتحان مزاولة المهنة الإسرائيلي 2022

وطن: حقق خريجو كلية الصيدلة في جامعة القدس نسبة نجاح كاملة 100% في امتحان مزاولة المهنة الإسرائيلي للعام 2022، ممن تقدموا إليه من طلبة القدس والداخل الفلسطيني، وبلغ عددهم 34 طالبًا تمكنوا من النجاح والتفوق أمام العشرات من خريجي الجامعات المتقدمين من أعرق الجامعات الإقليمية والدولية.

وهنأ رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك طلبة القدس والداخل من خريجي كلية الصيدلة في جامعة القدس، لتحقيقهم نسبة نجاح كاملة في هذا الامتحان، مثبتين مجددًا أن هذا التميز هو نتاج ما تشهده الجامعة من تطور علمي وبحثي مشهود له، وما توفره من بيئة جامعية متطورة، ومختبرات متقدمة وطاقم تدريسي محترف.

بدوره، أوضح عميد كلية الصيدلة أ.د. أحمد عمرو أن الكلية تسير بخطى متسارعة بالتطوير من خلال خطتها الأكاديمية وكفاءة كادرها التدريسي وتطوّر مختبراتها التدريسية، لملاءمة المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وتبدو هذه الرؤية جلية في نتائج الطلبة في امتحانات مزاولة المهنة، بحيث أصبح هنالك عملية استقطاب كبيرة للكلية صارت جامعة القدس وكلية الصيدلة خلالها نقطة جذب للطلبة من كافة المحافظات الفلسطينية، وفي الداخل الفلسطيني خاصة، من حيفا وعكا والناصرة والنقب والقدس الذين يختارون دراسة هذا التخصص أسوة بمن سبقوهم وتكللت نجاحاتهم بنتائج الامتحان.

ونوّه أ.د. عمرو إلى أن إدارة الجامعة تسعى بشكل دائم لدعم تطوير الكلية وتوفير مختلف الاحتياجات اللازمة من أجل النهوض بمستوى طلبتها وخريجيها ومواكبة التطور في القطاع حول العالم، إلى أن أصبحت إحدى كليات الجامعة المتميزة سواءً أكان ذلك بالبرامج التي تقدمها أم بتميز كادرها الأكاديمي من ناحية البحث العلمي والإنتاج البحثي على الجامعة.

وقالت الخريجة دانيا سلمان "نحن ممتنون للجامعة لجهودها في إعدادنا لاجتياز هذا الامتحان، والمتمثلة في اختيار الأساتذة القادرين على إيصال المعلومات وتزويدنا بالمهارات اللازمة التي من خلالها يستطيع الطالب تجاوز الامتحان والوصول للنجاح بجدارة، إلى جانب الخطة الدراسية الملمة والمميزة التي تؤهل الطالب للمنافسة والتفوق أينما ذهب، وتجلى ذلك من خلال النتائج التي أحرزها الطلاب.. وكلنا فخر بزملائنا المجتهدين المبدعين وجامعتنا المميزة".

ويحقق خريجو الكليات الطبية من طلبة القدس والداخل الفلسطيني نسب نجاح كاملة في امتحان مزاولة المهنة الإسرائيلي سنويًا في مختلف التخصصات الطبية، فيما يحظى مجمع الكليات الطبية في جامعة القدس باعتراف محلي ودولي شامل.

يذكر أن الكليات الطبية في جامعة القدس تضم كلية الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، وكلية المهن الصحية بتخصصاتها: بكالوريوس العلوم الطبية والمخبرية، التمريض، القبالة، التصوير الطبي، العلاج الطبيعي، إضافة إلى برامج الماجستير والدبلوم العالي في العلوم الطبية المخبرية والتمريض، وبرنامج ماجستير العلاج الطبيعي، وكذلك كلية الصحة العامة التي تطرح برامج البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير في الصحة العامة والتغذية، والدبلوم العالي والماجستير في السياسات والإدارة الصحية، والصحة النفسية المجتمعية.

ويلتحق بهذه الكليات سنويًا مئات الطلبة من الداخل الفلسطيني ومحافظة القدس، لتخرج بذلك الكفاءات الطبية التي تحمل اسم جامعة القدس في مختلف الميادين والقطاعات الأكاديمية والطبية المرموقة، وبأعلى المهارات التي تؤهلها للعمل في مختلف الظروف وأصعبها، والمنافسة على الأصعدة كافة.