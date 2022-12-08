تكريم 58 شركة ومؤسسة تجارية وانتاجية وخدماتية لفوزها بجائزة استفتاء التميز والابداع 2022

وطن: : كرمت شركة فكرة جديدة للدعاية والتسويق، وممثلو الاتحادات القطاعية 58 شركة ومؤسسة تجارية وانتاجية في قطاعات البنوك والتأمين والتجارة والتكنولوجيا والخدمات والاعلام والعقارات والانشاءات والاثاث والملابس والمأكولات والمشروبات، بجائزة استفتاء التميز والابداع للعام 2022 والذي جاء تحت شعار"الطريق الى التميز نادرا ما يكن مزدحما".

واعلنت شركة فكرة جديدة عن نتائج الاستفاتاء في احتفال خاص نظمته اليوم في قاعة فدق الكرمل برام الله، بمشاركة، نائب المحافظ حمدان البرغوثي، ورئيس مجلس ادارة بورصة فلسطين سمير حليلة، وامين سر اتحاد جمعيات رجال الاعمال معاوية القواسمي، وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة ناجح القاضي، ورئيس اتحاد المقاولين احمد القاضي، ورئيس مجلس ادارة اتحاد المطورين م. علاء ابو عين، ومدير عام شركة فكرة جديدة رائد البرغوثي.

وسلم المنظمون والرعاة ممثلو الاتحادات القطاعية والمؤسسات والشركات الفائزة باستفتاء التميز والابداع للعام 2022، الدروع التقديرية والشهادات التكريمية.

ونقل نائب محافظ محافظة رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، تحيات المحافظة د. ليلى غنام، للمنظمين لتكريم المتميزين من الشركات والمؤسسات، مؤكدا ان جائزة استفتاء التميز والابداع تخلق بيئة مناسبة للتنافس وتشجع الاخرين على تقديم خدمات افضل بجودة اعلى والتي تعود بالفائدة على مصلحة المواطن.

واكد البرغوثي، بقوله ان يكون هناك شركات متميزة في ظل التحديات التي يفرضها الاحتلال فهو انجاز رائع، وقال:"القطاع الخاص ورجال الاعمال يشكلون الداعم الرئيس لكل النشاطات الاجتماعية والثقافية وملبي اساس للاحتياجات المطلوبة منهم ضمن مسؤولياتهم المجتمعية، خاصة في ظل التحديات العديدة التي يواجهها الاقتصاد الوطني، ما يتطلب مضاعفة الجهد الاداري الرسمي لتمكينها من التطور والمنافسة، وتذليل العقبات التي يفرضها الاحتلال على الصادرات والاستيراد".

بدوره قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة ناجح القاضي:"ونحن في اعلان الفائزين باستفتاء التميز والابداع 2022، والحفل السنوي لاعلان نتائجه، يؤسس ويحفز الشركات نحو التطوير والتميز في تقديم افضل ما لديها من خدمات وانتاج لتشكل نقلة نوعية ومتميزة في المنافسة وحصتها السوقية وجودة منتجاتها، لذا لا بد من شكر الفائزين والاشادة بهم وبما يقدمونه من خدمات للمواطنين حتى نحفز غيرهم وحثهم على التميز بما يقدمون حيث يستحق شعبنا دائما تقديم الافضل له، انطلاقا من انهم يمثلون القطاع الخاص الذي يعتبر صاحب المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية الاعلى على المستوى الاقليمي والذي دائما يسعى لتقديم الافضل وتحسين خدماته انطلاقا من مسؤولياته الوطنية تجاه شعبنا، وبفتحه آفاق جديدة لتشغيل العاطلين عن العمل وبخاصة الخريجين الجامعيين والحد من البطالة".

من جهته أشاد ممثل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية مهدي خنفر:"اشاد بعمل الشركات المتميزة وبصمودها على ارض الوطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي تواجهها، وقال:"اننا نغيش ظروفا استثنائية ومحاصرون من اكثر من اتجاه اولها الاحتلال والمناكفة الشديدة التي نعيشها في اسواقنا وضعف الموارد ومحدوديتها مما يضع المنتج الوطني امام تحدي كبير، لذا فاننا راضون عن نتيجة استفتاء التميز والابداع لما يظهر الابداع والتميز التي تتسم بها شركاتنا".

من جانبه قال رحب رئيس مجلس ادارة فندق الكرمل جمال نمر بممثلي الاتحادات القطاعية والشركات والمؤسسات المكرمة، معربا عن فخره واعتزازه بما حققته من انجازات وتميز وابداع في انتاجاتها وخدماتها.

أما مدير عام شركة فكرة جديدة رائد البرغوثي فقال:"فقال:"قامت فكرة جديدة للدعاية بتنفيذ استمارة لمشروع استفتاء التميز والابداع للعام 2022 بتوزيع 60 الف استمارة على المواطنين في محافظات الضفة الغربية، اذ تمكن فريق كبير من الكادر المهني وعلى مدار تسعة شهور بتنفيذ الاستفتاء بكافة تفاصيله الاجرائية والميدانية والفنية وصولا الى اعلان النتائج التي تم فرزها وتحديد اسماء الشركات المتميزة الفائزة بالمراكز الاولى من كل قطاع مهني".

وتطرق البرغوثي، الى عديد المجالات التي تستهدفها شركة فكرة جديدة بعملها، وما حققته من انتاجات متنوعة بضمنها الاعلانات التسويقية و30 فيلم عن 30 قرية وبلدة باسم "ذاكرة ريف".مشيرا الى انه سيتم في استفتاء السنة القادم وتكريم 100 رجل اعمال.