حماية الأسرة من العنف قضية تغيير مجتمعي

كتب نضال أبو عيشة : ليست مشكلة المرأة شيئاً نبحثه منفرداً عن مشكلة الرجل، فهما يشكلان في حقيقتهما مشكلة واحدة هي مشكلة الفرد في المجتمع (مالك بن نبي).

مع ايماني بضرورة حماية الأسرة والمحافظة عليها، تثار منذ أكثر من عقد من الزمان بين الفينة والأخرى قضية قانون حماية الأسرة من العنف المقترح من مؤسسات نسوية وحقوقية. والمتابع لهذه القضية يلحظ تناقضات جوهرية في تناول الموضوع، في ظل حالة من عدم اليقين حول فحواه ومحتوياته، باستثناء ما يتم عرضه على منصات التواصل الاجتماعي الذي بدوره يزيد من حدة الانقسام والتشظي بين مؤيد ومعارض لكل منهما أسبابه وتبريراته.

تأتي هذه القضية في خضم حالة من اللاميعيارية تتجلى في الإحباط وخيبة الأمل التي يمر بها المجتمع الفلسطيني على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والداخلية والخارجية على حد سواء، وغياب الاستراتيجية والبرامج الوطنية في تحديد الأولويات الوطنية والمجتمعية، ومفهوم المرحلة السياسية كونها مرحلة تحرر وطني أم بناء الدولة، أم كلاهما معا، وكذلك في ظل الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني، واضمحلال ثقافة تقبل الرأي والرأي الآخر، واستيعاب النقد والتعددية الفكرية، وتغّول الاحتلال الإسرائيلي.

إن مسألة العنف في المجتمع الفلسطيني مشكلة مركبة، فهناك العنف الناتج من سياسات الاحتلال، والعنف المجتمعي الذي يمثل قضية مجتمعية ثقافية تتعدد أشكالها وأسبابها ومظاهرها وآثارها، والعنف الأسري شكل من أشكال العنف المجتمعي، ومعالجة العنف لا تنحصر بإقرار قانون، فكم من القوانين مع اقرارنا بعلاتها وحاجتها للتطوير والتعديل، أسهمت بمعالجة القضايا التي تتناولها، إذ تكمن المشكلة في الثقافة السائدة ومن جانب آخر في آليات تطبيق القوانين ومعيقات تطبيقها خاصة أن سيادة السلطة الفلسطينية محصورة في مناطق (أ،ب) من الضفة الغربية ولا تخضع مناطق (ج) وقطاع غزة لسيادة السلطة.

والعنف بأشكاله المتعددة ظاهرة مستشرية في المجتمع الفلسطيني بغض النظر عن نوع التجمع السكاني، ووصل انتشاره أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والجامعات ووسائل النقل والطرقات وليس آخراً العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتمثل جريمة القتل أعلى درجات العنف السلوكي، إذ تشير الإحصاءات الرسمية للعام (2021) أن عدد حالات القتل في الضفة الغربية بلغت (45) حالة منها (36) ذكور، و(9) إناث. والنسبة آخذة بالازدياد، حيث ارتفعت نسبة جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني للعام الحالي بنسبة (29%) عما كانت عليه العام (2021) وراح ضحيتها (50) مواطناً. وللحد من ظاهرة العنف والتقليل من خطرها وتأثيرها على المجتمع، يتطلب الأمر تظافر الجهود المجتمعية والمؤسسية الرسمية وغير الرسمية لمعالجة مسببات العنف وتفاديها كونها تمثل تهديداً للمجتمع ككل.

إن وجود القانون بالمجمل العام يشكل رادعا للمعتدي بغض النظر عن كينونته، لكن إن لم يلازمها توعية وتغيير مجتمعي سيبقى مجرد مواد صماء وقد يؤدي إلى انعكاسات غير محمودة، فالقانون لا يمثل غاية بقدر ما هو وسيلة لتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات والدولة.

والمجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات العربية يوصف بتمركز بنيته الاجتماعية والاقتصادية حول العائلة، وتسوده العلاقات الأولية التقليدية كعلاقات القرابة والأسرة والجيرة وغيرها، ويتسم بتنوعه مناطقياً (حضر، ريف، مخيم، بدو)، وتتصف الثقافة المجتمعية السائدة في المجتمع بأنها قائمة على الأعراف والعادات والتقاليد والدين والقيم ومتجذرة في التكوين العقلي، وعملية تغييرها تتطلب ادراك وفهم معمق للواقع الاجتماعي وتركيبة المجتمع وطبيعة السلوك الاجتماعي فيه كونهما مترابطان معاً. فالمجتمع بثقافته السائدة والمهيمنة على الأفراد يفرض أدوار وأنماط من العلاقات بين أفراده تحول دون الخروج منها، ويحافظ على بقائه في ظل ديمومة المحافظة على عاداته وقيمه وتقاليده ودينه. وتسهم الأسرة كونها تشكل اللبنة الأساسية الأولى في النظام الاجتماعي في التكوين الشخصي لأبنائها وصقل قيمهم، وتشكل صورة مصغرة عن المجتمع في خصائصها الأساسية، تلك القيم التي تتحكم بالعائلة من هيمنة ونفوذ وتسلط وتبعية، هي ذاتها تسود العلاقات الاجتماعية في المجتمع بشكل عام.

يمتاز مقترح قانون حماية الأسرة من العنف باختلافه عن باقي القوانين في القطاعات السياسية والاقتصادية والصحية والتكنولوجية وغيرها، بكوْنه يمس اللبنة الأساسية للمجتمع ممثلة بالأسرة والعلاقات داخلها، فالقضية ليست قانونية شكلية بل إنها قضية اجتماعية ثقافية تتعلق بتغيير أدوار وأنماط العلاقات داخل الأسرة.

وحسب مراقبين فقد فشلت القوانين الحالية في تشكيل حماية للمرأة من العنف، وهذا يدفع للتساؤل إذا كانت القوانين الحالية وبغض النظر عن واقعها لم تستطع أن تشكّل حماية للمرأة، فهل مجرد إقرار قانون جديد سيوفر الحماية والانصاف للمرأة وردع المعتدي وتراجع حالات العنف؟.

فإذا كان التغير الاجتماعي يشير إلى التحول والتبدل الذي يطرأ على المجتمع وبناه الاجتماعي خلال فترة زمنية معينة، فهذا يستوجب خلق ظروف اجتماعية لتقبّل التغير المطلوب في نمط العلاقات والأدوار داخل الأسرة والمجتمع، مع الأخذ بالاعتبار التفاوت بمعدل التغيير وسرعته حسب التوزيع الجغرافي للمجتمع حضر وريف، ومحافظات شمالية وجنوبية، والتأثير في قطاع عريض من المجتمع وفي أنماط حياته وذهنيته وليس فئة محدودة من الأفراد لاعتبار التغير ظاهرة جماعية. وبالتالي يصبح لملامسة القانون حاجيات المجتمع أمراً ضروريا كونه نابعاً من ظروف المجتمع واحتياجاته ويعكس توجهاته، فهل يمكن أن يخضع التغير الاجتماعي لإجراء قانوني فقط؟!.

كما يلاحظ بروز صراع ثقافي بين تيار ذو صبغة ليبرالية وأخرى تقليدية محافظة أدت لمنزلقات أخلاقية في التعبير عن المواقف من طرفي الصراع، فقد حث مؤيدو القانون من مؤسسات نسوية وحقوقية والتحالف الوطني لقانون حماية الأسرة من العنف الحكومة الفلسطينية وبمؤازرة وزارتي شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، بسرعة إقرار القانون وانفاذه لتوفير الحماية للمرأة وحفاظاً على الأسرة من التفكك وصيانة النسيج الاجتماعي في ظل تنامي معدلات العنف الأسري. في المقابل رفض القانون من قوى مجتمعية كبعض العشائر والأحزاب ذات الصبغة الاسلامية وبعض اساتذة الشريعة الإسلامية في الجامعات الفلسطينية، إذ القانون من وجهة نظرهم مخالف للأعراف والتقاليد المجتمعية وتعارض مواده الشريعة الاسلامية، واحتكار مناقشته على جهات بعينها، ويفتقر إلى الشفافية ومشاركة المجتمع الفلسطيني، ويزيد من تغول الدولة على المواطن والتدخل بأدق تفاصيل حياته.

وبالتالي فإن إقرار القانون بصيغته الحالية (المبهمة) في ظل المناكفات القائمة بين التيارات المتصارعة حوله واللجوء إلى لغة التخوين والتكفير والاستقواء بدلاً عن الحوار والنقاش، يفقده جوهره بصيانه النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني وسيؤجج الاستياء الاجتماعي ويحول دون الوصول إلى قانون يُعبر عن إرادة المجتمع.

دون الخوض بمواد القانون وآليات تنفيذه، نستوقف أمام قضية اسهام مقترح القانون بالتوعية المجتمعية من خلال برامجه وأنشطته، فمنذ العام 2004 تطالب المؤسسات النسوية بالقانون، والذي تبلورت فكرته عام 2008، وخلال الفترة الممتدة على أكثر من عقد ونصف نفذت العديد من المنظمات غير الحكومية برامج وأنشطة للحد والوقاية من العنف الأسري. وهذا يثير تساؤل عن طبيعة تلك البرامج والأنشطة وتقيّيم أثرها، وكذلك الفئات المستهدفة من تلك البرامج والأنشطة، وماهية خطط العمل التي أعدت والنابعة من واقع المجتمع واحتياجاته واهتماماته وأولوياته والتي ترجمت من خلال جماعات الضغط وانعكست بخطط وسياسات حكومية لإحداث التغيير المجتمعي المطلوب؟

الظاهر للعيان أغلب تلك الأنشطة والبرامج اقتصرت على ورش العمل والمؤتمرات النخبوية، وإصدار التقارير التشخصية التي يغلب عليها السمة الكمية في تعداد حالات العنف، والضغط باتجاه تشريعات تنسجم مع المتطلبات الدولية، وبالتالي لم تستطع خلق بيئة مواتية لإحداث التغيير المجتمعي والحماية من العنف.

ومن جانب آخر يتناقض طرح اقرار مشروع القانون حالياً في ظل حل المجلس التشريعي، مع توجهات المجتمع المدني ومطالبته في الفصل بين السلطات، وحصر عملية التشريع بالسلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل بالتشريع، لصلاحياتها في مراجعة هذه التشريعات حسب القانون الأساسي الفلسطيني.

إن التيار المؤيد لإقرار القانون لا ينبغي النظر إليه على أنه مسؤول وممثل عن القطاعات التي يعمل لصالحها، كما أن التيار المعارض للقانون لا يحق له الادعاء بتمثيل المجتمع في ظل غياب صندوق الانتخابات، وينبغي أن تسود لغة الحوار والنقاش والابتعاد عن التخوين والتكفير والاستقواء، لغايات الوصول إلى فكفكة القضايا المختلف عليها، ومعالجة قضايا المجتمع بشكل تشاركي وفق رؤية واضحة المعالم تكون ركيزتها الأساسية أولويات المجتمع واهتماماته.

إن إقرار القانون في ظل عدم الانسجام المجتمعي يحمل في طياته الانضمام إلى قائمة القوانين المجمدة أو المعطلة عن التطبيق، فهل غاب عن ناظرنا قانون الضمان الاجتماعي المقر في العام 2016 والمجمد عام 2019 نتاج الضغط الميداني للمناوئين له، أم قانون العمل وما يتعلق منه بشأن الحد الأدنى للأجور ومدى الزام اصحاب العمل بتطبيقه؟!.