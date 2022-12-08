استشهاد الشاب ضياء الريماوي برصاص الاحتلال قرب عابود

وطن: أعنلت وزارة الصحة استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب بلدة عابود .

وقالت الصحة انها تبلغت رسمياً من الشؤون المدنية باستشهاد الشاب ضياء محمد شفيق الريماوي وإصابة آخر بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب عابود شمال غرب وام الله .

ولفتت الصحة ان قوات الاحتلال اطلقت النار على شبان ما ادى الى استشهاد شاب واصابة 3 اخرين، اثنان منهم يُعالجون في المستشفيات الفلسطينية.

وقالت هيئة الشؤون المدنية انه تم استلام جثمان الشهيد الريماوي الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب عابود الآن في طريقة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.