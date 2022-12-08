في ذكرى انطلاقتها .. الشعبية تدعو لتشكيل جبهة مقاومة موحدة لمقاومةِ الاحتلالِ والرد على جرائمه

وطن: شارك عشرات الالاف من المواطنين في مهرجان احياء الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ووصل المشاركون يتقدمهم قيادة الشعبية وعدد من اعضاء جناحها العسكري وقادة الفصائل الى ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

ورفع المشاركون اعلان الجبهة الشعبية وصور قادتها وصورا لعدد من الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين الرفيق جميل مزهر خلال المهرجان "انطلاقتنا مقاومة" لإحياء ذكرى انطلاقة الجبهة الـ55 في ساحة الكتيبة بمدينة غزة ان الجبهة أزاحتْ الخيارَ المرحليَّ عن الطاولةِ واعتبرتْهُ بوابةً للتنازلات، وعادتْ إلى خيارِها الاستراتيجيّ فلسطين كلّ فلسطين.

وأكد مزهر أنّه لا حلولَ ولا تسوياتٍ ولا مفاوضات، فإمّا فلسطين وإما النارُ جيلًا بعدَ جيل.

وتوجه بالتحيّةِ للرفيق المؤسّس الدكتور جورج حبش، الذي أكّد لنا بكلّ ثقةٍ حتميّةَ زوالِ الاحتلال مضيفا:"للشهيد أبو علي مصطفى الذي قبض على الثوابت، المقاومِ الذي لم يساوم وللأمين العام الرفيق الأسير أحمد سعدات، صاحبِ الوعدِ الصادق، والموقفِ الراسخِ دفاعًا عن وطنِهِ وشعبِهِ وقضيّتِه وللمثقّفِ المشتبكِ الأوّلِ غسان كنفاني الأديبِ المقاتل، فما زالت أكتافُ الرجالِ تحملُ البنادق، وستبقى تشرقُ بها كلَّ صباح ولجيفارا غزّة ورفاقِهِ الذين حَولّوا قطاعَ غزّة إلى جحيمٍ تحت أقدامِ الاحتلال ".

وقال مزهر إنّنا ماضون في عملِنا لأجلِ صوغِ استراتيجيّةٍ وطنيّةٍ موحّدةٍ على أسسٍ وطنيّةٍ تتمسكُ بالمقاومةِ خيارًا رئيسيًّا وتحمي الحقوقَ وتضمنُ الحرّياتِ وتجسّدُ العدالةَ الاجتماعيّة، وتتصدّى لجماعاتِ المصالح، ولوبيّات الفساد،على أساسِ عدالةٍ يتقاسمُ بها الفلسطينيّون تكاليفَ معركةِ التحرّر والبناء، وتحفظُ حقوقَ المهمّشينَ والفقراءِ والشبابِ والخرّيجين، وتدافعُ عن حقوقِ اللاجئينَ وتعزّزُ صمودَ شعبِنا في الداخلِ المحتلّ.

وشدد مزهر على رفضُ الجبهة "الاعتقالَ السياسيَّ أيًّا كان ممارسوه، وتحت أيِّ ظرفٍ كان، ونقول: إنّ الحقوقَ والحرياتِ خطٌّ أحمرُ نحميها ونعليها في كلّ المراحل"، متابعا "إنّنا ماضون مع كلّ الحريصينَ من القوى السياسيّةِ والمجتمعيّةِ والشخصيّاتِ الوطنيّةِ المستقلّةِ على تشكيلِ تيّارٍ وطنيٍّ وشعبيٍّ عابرٍ للجغرافيا والفئويّة؛ هدفُهُ استعادةُ الوحدة، وتنفيذُ اتفاقاتِ المصالحة، واستعادةُ وحدةِ الميدان."

وتطرق مزهر الى ملف منظمة التحرير مؤكدا "يدُنا ممدودةٌ لإعادةِ بناءِ منظّمةِ التحريرِ الفلسطينيّةِ الممثّلِ الشرعيّ والوحيدِ لشعبِنا على أسسٍ وطنيّةٍ وديمقراطيّة، وعلى قاعدةِ الشراكةِ الوطنيّة"، مضيفا "يجب الإفراجِ الفوريّ عن قرارِ احتجازِ إجراءِ الانتخاباتِ الشاملة، بما يعيدُ بناءِ النظامِ السياسيّ الفلسطينيّ، بما في ذلك وضعُ برنامجِ مواجهةٍ لسياساتِ حكومةِ الاحتلالِ اليمينيّة، وعلى هذا الأساس شعبُنا لن يكونَ رهينةً لأحدٍ وسيمضي نحو فرضِ الوحدة."

وفي ملف المصالحة قال مزهر "ذهبنا إلى كل الدول لانجاز المصالحة، ولكن على ماذا نتحاور وقد اتفقنا على وثيقة الوفاق الوطني التي ثبتت القاسم المشترك لكل القوى السياسية. لسنا بحاجة إلى التوسل لانجاز المصالحة، ولكننا بحاجة إلى الإرادة السياسية لتحقيق الوحدة الوطنية".

وتابع مزهر "ان البعض يضع اشتراطات القبول بالشرعية الدولية أو الرباعية الدولية كشرط للمصالحة ودخول منظمة التحرير أو الدخول في حكومة وحدة وطنية، ولا يحق لأحد أن يضع اشتراطات أو يقابل كل الجهود باشتراطات، وليس من حق أحد مصادرة برنامج الآخر"

وقال مزهر "نريد انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع ويجب ألا نمنح العدو وضع فيتو على إجراء هذه الانتخابات، نريد انتخابات في القدس، ولكن دون إذن أو تصريح من هذا الاحتلال ويجب أن نحول الانتخابات في القدس إلى معركة ومواجهة مع هذا الاحتلال".

وقال مزهر، خلال كلمة الانطلاقة، إنّ "هزيمةَ هذا العدوّ لن تكونَ إلا بالكفاحِ المسلّح، وبحربِ الشعبِ الشاملة، فاليوم شعبُنا أقربُ من أيّ وقتٍ مضى لهذا المفهوم"، مضيفا " واجبُنا أن نبذلَ الدم وليس الكلمات أو الجهود، فحسب لتتصاعدَ حربُ الشعبِ ومقاومتُهُ في وجهِ عدوّه، وعلينا أن نترجمَ هذا الواجبَ من خلال":

- العمل الوطنيّ الجماعيّ والمشترك مع كلّ المقاومين، وعلى كلّ جبهاتِ النضالِ والمواجهة، فما لم نحقّقْهُ بالمقاومةِ سنحقّقُهُ بالمزيدِ من المقاومة. هذا خيارُ شعبِنا وإرادتُه. وهو طريقُنا لمواجهةِ المشروعِ الاستعماري الإحلالي الصهيوني.

- العمل من أجلِ تأمينِ الغطاءِ السياسي، وتوفيرِ الدعمِ والإسنادِ لمجموعاتِ المقاومة، وبما يُوسّعُ رقعةَ الاشتباكِ ونوعيّة المواجهة، وهذا يتطلّبُ منا ومن غيرنا تعزيزَ دعمِنا لحواضنِ المقاومة، وتعزيزَ أشكالِ الوحدةِ الميدانيّةِ سياسيًّا وكفاحيًّا.

- تشكيلُ جبهةِ مقاومةٍ موحدةٍ لمقاومةِ الاحتلالِ واجبٌ علينا وعلى كلّ الفصائل، أداةً لتطويرِ وأدامةِ الاشتباك، والردِّ على عدوانِ الاحتلال.

- إنّ معركةَ كسرِ الحصارِ عن غزة وعن كلّ شبرٍ محاصرٍ في الوطنِ المحتلِّ هي أولويةٌ من أولوياتِ الدفاعِ عن وجودِ شعبِنا ومقاومتِهِ وحواضنِها، ونعملُ مع الكلِّ الوطني لابتداعِ أساليبَ جديدةٍ للتصدي للحصار، قادرةٍ على إرغامِ الاحتلالِ لوقفِ حصارِه.

وقال مزهر، إنّ تصعيدَ المقاومةِ في الضفةِ خيارٌ استراتيجي، وعليه سنقاتلُ إلى جانبِ قوى المقاومةِ من أجلِ تحويلِ كلِّ بؤرِ الاستيطان لنقاطِ اشتباكٍ ومواجهة، إنّ الجبهةَ الشعبيةَ وقوى المقاومةِ لن تسمحَ بالاستفرادِ بأيِّ فلسطينيٍّ أو مدينةٍ أو قريةٍ أو مخيّمٍ في الوطن.

وتابع، أهمٌ هذا العدو إذا اعتقدَ أنَّ مخططاتِ المجرمِ بن غفير يمكنُ أن تمرَّ دون فعلٍ يحوّلُ كلَّ ذرةٍ من ذراتِ الوطنِ إلى نارٍ تحرقُ الصهاينة.

وأردف، سنواصلُ مع القوى الحيّةِ في تسخيرِ كلِّ طاقاتِنا لإسنادِ نضالاتِ الحركةِ الأسيرةِ والعملِ الجادِ على تحريرِهم بالسبلِ والوسائلِ شتى، ستبقى الجبهةُ على الدوامِ صوتَ الجماهيرِ المسحوقةِ؛ تنحازُ دومًا للفقراءِ والعمالِ والفلاحين، لم ولن تقبلَ بسياساتِ الإفقارِ أو الإهمالِ أو التهميشِ لأيٍّ من أبناءِ شعبِنا في الوطنِ أو في الشتات.

وأعرب مزهر، ستقاتل الجبهة لأجلِ انتزاعِ حقوقِهم المدنيّةِ والسياسيّةِ والاقتصاديّة، وستواصلُ الدفاعَ عن حقوقِ الجماهيرِ الشعبيّةِ ومصالحِها وتطلّعاتِها، مستعدةً للتضحيّةِ لأجلِها، وتتقدّمُ الصفوفَ في توحيدِ القضايا السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة وترابطِها بالانتماءِ للوطنِ والانحيازِ للفقراء.