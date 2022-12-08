إحداها انشأت شركة لها بالامارات.. ثلاث شركات إسرائيلية ضمن أكبر 100 مصدر للأسلحة في العالم

وطن: قال موقع "زمن إسرائيل"، اليوم الخميس، إن ثلاثة شركات إسرائيلية دخلت قائمة أكبر 100 مصدر للأسلحة للعام 2021، وزادت مبيعات شركات (الصناعات الجوية، رفائيل، إلبيط) الاسرائيلية بنسبة 3 ٪ في عام 2021.

ونقل الموقع العبري عن تقرير صاددر عن "معهد ستوكهولم الدولي" لأبحاث السلام (SIPRI) - وهو معهد يدير قاعدة بيانات رائدة حول مبيعات الأسلحة (المنتجات والخدمات) أنه كانت هناك زيادة في مبيعات الأسلحة في جميع أنحاء العالم في العام 2021.

وعلى الرغم من الصعوبات الهائلة في سلاسل التوريد حول العالم في ذلك العام بلغت مبيعات شركات الأسلحة قرابة 592 مليار دولار، وهذا يشكل زيادة بنسبة 1.9٪ مقارنة بعام 2020. ومن المتوقع أن تزداد الأرقام العالمية بشكل كبير في العام الجاري 2022 بعد الحرب في أوكرانيا.

وادت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى مخاوف من وقوع هجمات مماثلة على دول أخرى قريبة من أوكرانيا، ما ادى إلى زيادة المشتريات العسكرية منذ مارس 2022.

وأبلغت الصناعات الإسرائيلية للأسلحة أن النصف الثاني من عام 2022 شهد أرقام مشتريات أعلى من جميع الصادرات في عام 2021.



وذكر التقرير أن الحرب الروسية الاوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي زادت من الطلب على شراء الأسلحة ، بشكل رئيسي من قبل العملاء في أوروبا والولايات المتحدة. وزاد شراء وإنتاج الأسلحة والذخيرة لتجديد المخزونات .

واحتلت "إلبيط" الاسرائيلية المرتبة 28 بإجمالي مبيعات بلغت 4.75 مليار دولار (بزيادة قدرها 3.6٪ مقارنة بالعام السابق).

وذكر التقرير أن شركة "البيط" أنشأت شركة تابعة لها في الإمارات، واحتلت شركة صناعة الطيران المرتبة 38 بإجمالي مبيعات 3.87 مليار دولار (بزيادة 1.9٪ مقارنة بالعام السابق).



واحتلت شركة "رافائيل" المركز 45 بالقائمة بإجمالي مبيعات ثلاثة مليارات دولار (بزيادة 3.4٪ مقارنة بالعام السابق).

وبلغ إجمالي مبيعات أكبر ثلاث شركات إسرائيلية - صناعات الفضاء الإسرائيلية وإلبيط ورافائيل - في عام 2021 ما مجموعه 11.6 مليار دولار. أي بنسبة نمو 3٪ مقارنة بعام 2020.



ومن المتوقع أن يكون عام 2022 عامًا قياسيًا لمبيعات الأسلحة الإسرائيلية حول العالم ، بعد زيادة ميزانيات المشتريات الدفاعية في العديد من الدول، وعلى خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا .