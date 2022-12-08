جماهير غفيرة تشيع الشهداء صدقي زكارنة وطارق الدمج وعطا الشلبي في جنين

وطن: شيعت جماهير غفيرة، جثامين الشهداء الثلاثة صدقي زكارنة (29 عاما)، وطارق الدمج (29 عاما)، وعطا الشلبي (46 عاما)، الذين ارتقوا فجر اليوم الخميس، في جريمة جديدة نفذتها قوات الاحتلال خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة بمشاركة آلاف المواطنين، وهم يحملون جثامين الشهداء على الأكتاف ملفوفة بالأعلام الفلسطينية.

وردد المشاركون هتافات غاضبة تندد بالاحتلال وجرائمه وتؤكد على مقاومته، وتطالب بوحدة الصف الوطني وإنهاء الانقسام.

وجابت مسيرة الشهداء شوارع جنين، قبل ان تنقل جثامين الشهداء كل إلى مسقط رأسه في المدينة ومخيمها وبلدة قباطية، حيث ألقى ذووهم نظرة الوداع الأخيرة عليهم، قبل أن يواروا الثرى.

وكان عمّ الإضراب الشامل محافظة جنين وتم تعليق الدوام في المدارس والجامعات حدادا على الشهداء، واستنكارا لجرائم الاحتلال.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، بعد ان تسللت وحدات خاصة الى المدينة وتمركزت في عدد من المباني.

واندلعت مواجهات عنيفة في المدينة ومخيمها، فيما أعدمت قوات الاحتلال الشهيد الشلبي أثناء توجهه إلى مكان عمله داخل أراضي الـ48، عندما حاول إسعاف الشهيد زكارنة، الذي استهدفه الاحتلال عند الدوار الرئيسي بعدة رصاصات في منطقة الرأس، فيما استشهد الدمج في حي الغبز الملاصق لمخيم جنين.

وكان شاهد عيان أكد لوطن، أن أيا من الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا في جنين اليوم، لم يكن مسلحا، وان قناصة الاحتلال استهدفوهم بصورة مباشرة في جريمة صارخة وواضحة بينما كانوا متجهين الى أعمالهم، وبعيدين عن اماكن المواجهات التي وقعت هناك.