المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون: في الذكرى 35 للانتفاضة شعبنا يعزز خيار المقاومة

وطن: قال المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، ان الذكرى 35 لانتفاضة الحجارة 1987، ضد الاحتلال الصهيوني والتي تصادف الثامن من كانون أول من كل عام، تحل هذا العام و"شعبنا يواصل الكفاح البطولي الذي يخوضه بكل اصرار وعزيمة معمدا بالدماء الزكية للشهداء والشهيدات لتروي الارض من جنين القسام الى خليل الرحمن مرورا بالقدس عاصمتنا الابدية ونابلس الشموخ ورام الله وبيت لحم والاغوار والداخل وغزة البطولة بهدف تحرير ارضه وانجاز استقلاله الوطني وعودة اللاجئين الى بيوتهم وممتلكاتهم".

وقال المؤتمر في بيان وصل وطن نسخة عنه ان "هذه الذكرى تمر رغم ان اهدافها السياسية في الحرية والاستقلال قد جرى اجهاضها بفعل المؤامرات الاستعمارية / الصهيونية من جهة وبفعل المساومات والتنازلات المجانية التي اقدمت عليها القيادة الانتهازية المتنفذة في الجانب الفلسطيني والتي ذهبت بالانتفاضة الى مسارات " اوسلو " واتفاقاته التفريطية".

وقال المؤتمر "لقد جاء اعلان الاستقلال في الجزائر منتصف تشرين ثان 1988 جراء تضحيات ابناء وبنات الانتفاضة وقيادتها الموحدة، ولكن سرعان ما جرى التخلي عن الاعلان بالذهاب في دهاليز المفاوضات السرية والعلنية في مدريد وواشنطن الى اوسلو.. وانتهاء الامر الى حكم ذاتي محدود الافق والصلاحيات وتنسيق أمنى واعتراف بدولة العدوان ويراد فرضه كحل دائم، بما يضمن مصالح الاستعمار الصهيوني وحلفائه".

وتابع "ان شعبنا اختار المقاومة في موجات متلاحقة فهو يواصل النضال والمقاومة بكل الاشكال الممكنة على جبهتين: الاولى مجابهة الاحتلال وقتله وجرائمه واستيطانه وتهويد القدس والثانية في مواجهة قوى الاستسلام والتفريط في الحقوق الوطنية تحت اوهام " الشرعية الدولية لما يسمى بالرباعية الدولية"؛ وفق نهج يستند على الانفراد في الحكم والتسلط وحرمان الشعب من انتخاب مؤسساته في الرقابة والتشريع؛ الامر الذي يؤدي الى استشراء كل مظاهر الفساد في المجتمع الفلسطينيي"

وتابع المؤتمر "اننا في المؤتمر الشعبي الفلسطيني ( ١٤ ) مليون ؛ اذ نستذكر بكل الفخر ذلك التاريخ المجيد للانتفاضة الفلسطينية الباسلة الكبرى في الثورة الفلسطينية الحديثة ونستذكر شهيداتها وشهداءها الابرار وجرحاها وقيادتها الباسلة التي حددت في حينه اهداف الانتفاضة في الحرية والاستقلال والعودة ؛ نؤكد على ان المطلوب هو الالتزام بنهج الشراكة الوطنية على اساس البرنامج الوطني الفلسطيني للخروج من الحالة السياسية الراهنة بشقيها: مواجهة الاحتلال ومقاومته من جهة ، واعادة بناء جبهتنا الداخلية على أسس الديمقراطية والعمل الجبهوي التحرري من جهة أخرى، وهو الامر الذي يتطلب:

-النضال من اجل وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال العنصري الصهيوني، والتصدي لمخططات التهويد والاستيطان التي تشتد في ظل الحكومة الصهيونية العنصرية بزعامة نتنياهو

-العمل من اجل بناء جبهتنا الداخلية الفلسطينية؛ عبر اعادة بناء م ت ف على أساس ميثاقها الوطني لعام 1968 بالشراكة الوطنية والديمقراطية ومن خلال انتخابات كل المؤسسات الفلسطينية واساسها انتخاب مجلس وطني فلسطيني في الداخل والشتات يتولى وضع استراتيجيات بديلة لمسار الاستسلام الراهن ومسؤولية ادارة الشأن الفلسطيني في الداخل والخارج.

-محاربة كل اشكال التفرد في الحكم وبناء النظام السياسي القائم على المشاركة الوطنية الشاملة، وانهاء الانقسام بين شطري المناطق المحتلة في العام ١٩٦٧ (الضفة الغربية وقطاع غزة)، ومحاربة كل اشكال ومظاهر الفساد والمحسوبية.

وأضاف المؤتمر "اننا في ذكرى الانتفاضة الاولى اذ نستحضر دروسها الكفاحية، وادواتها الوحدوية؛ نؤكد عزمنا على مواصلة الكفاح من اجل تحرير وطننا فلسطين وابنائه وبناته المناضلين والمناضلات؛ كما نقف اجلالا لأمهات وآباء شهدائنا على درب الحرية والاستقلال"