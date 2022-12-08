سلطات الاحتلال تهدم حظائر في عكبرة بالداخل المحتل

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حظائر للأبقار والأغنام وعشرات المنشآت الزراعية في قرية عكبرة قرب مدينة صفد في منطقة الجليل، بالداخل المحتل.

وقالت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال هدمت حظيرة كبيرة تحوي المئات من الأغنام والأبقار بشكل كامل، فيما لم يتمكن أصحاب المزارع من استخراج مستلزماتهم من داخل الحظائر التي هدمت.

وأكدت أن إنذار الهدم وصل لسكان المنطقة منتصف الليلة الماضي، ولم يتمكنوا من إخراج المستلزمات من الحظائر والمنشآت، ما أسفر عن خسائر فادحة تقدر بملايين الشواكل.