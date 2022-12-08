الإرادة الشعبية والصمود الفلسطيني يبقي القضية والحقوق الوطنية حية



كتب: عبدالرحيم الريماوي



الاحتلال الإسرائيلي والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة يمارسون سياسة "التضليل والاحتيال" والابتزاز السياسي على القوى الدولية والإقليمية إزاء سياسة القتل اليومية المتبعة بحق الفلسطينيين، والتي تجري بحجة الحفاظ "الامن الإسرائيلي". سياسة القتل تهدف بالأساس تهجير الفلسطينيين وفرض السيادة الاحتلالية على الضفة الغربية والقدس، لشطب القضية الفلسطينية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 "لتشوية الخارطة السياسية والجغرافية والديمغرافية الفلسطينية"، حيث يرفض الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بقرارات الشرعية والقانون الدولي التي اقرتها الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، ويسعى لـ "إقامة دولة إسرائيل الكبرى".

الاحتلال الإسرائيلي يعمل ليل نهار لشرعنه الاستيطان وسياسة القتل الممنهجة بحق الفلسطينيين وفرض القوانين الإسرائيلية لإرضاء المستوطنين المستعمرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتقرير مصيرها وفق الرؤية الإسرائيلية للحل، والقضاء على الرؤية السياسية الفلسطينية والعربية والدولية عبر "تعزيز المكانة السياسية والديمغرافية للمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967" لتغيير الوضع التاريخي والسياسي والجغرافي والديمغرافي الفلسطيني لإقامة مملكة إسرائيل التوراتية.

الائتلافات والاتفاقات بين الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة تؤكد على معاداة الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورفض إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967. وتعمل "دون هوادة" على شطب الحقوق الوطنية الفلسطينية المتبناة من الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، فالسياسة الاحتلالية تعمل على تهميش القضية الفلسطينية وتضع العراقيل امام حل إقامة الدولتين، على مرأي ومسمع القوى الدولية والإقليمية الصامتة "كالنائمين في القبور".

الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اتبعت سياسة القتل بحق الفلسطينيين وهدم والاستيلاء على منازلهم في القدس الشرقية والخليل وتعمل على التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية، بما يتعارض مع قرارات الشرعية والقوانين الدولية الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستعمل على سن قوانين تتلاءم مع التوجهات السياسة اليمنية المتطرفة وفق الائتلافات والاتفاقات الموقعة "بين الأحزاب الصهيونية اليمنية".

التوجهات السياسية اليمينية الاحتلالية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تدفع الشعب الفلسطيني و"الموالاة والمعارضة" الفلسطينية لمواجهة المخاطر والتحديات الاحتلالية والاعتراف الأمريكي بمدينة القدس كعاصمة لإسرائيل في مخالفة صارخة لمبادئ الشرعية والقوانين الدولية "المقررة في مجلس الامن وهيئة الأمم المتحدة".

"الموالاة والمعارضة" والشعب الفلسطيني، باتوا جميعا امام مخاطر وتحديات التغيير التاريخي والسياسي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهذه المخاطر والتحديات تفرض نفسها وتدعو الكل الفلسطيني لاتخاذ وصناعة قرارات سياسية لمواجهة السياسات الاحتلالية، وأولها تطبيق "اتفاق الجزائر" وطي صفحة "الانقسام الأسود" وتبني استراتيجية كفاحية ونضالية وطنية فلسطينية تتصدى لسياسة العدوان الإسرائيلي المتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتفاع متواصل في عدد الشهداء والجرحى والاعتقالات التوسع الاستيطاني وتهويد وأسرلة مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

"الموالاة والمعارضة" مطالبة اليوم بالعمل على تعزيز وتصليب الإرادة الفلسطينية وتبني برامج كفاحية ونضالية تجسد حالة الصمود الفلسطيني ورفض "سياسة الامر الواقع" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الشعب الفلسطيني بكل أطيافه السياسية، عليهم تبني استراتيجية نضالية وكفاحية ودبلوماسية "داخليا وخارجيا" تلعب دورا في مواجهة التحديات والمخاطر الاحتلالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتبني استراتيجية إعلامية فلسطينية موحدة تتبني الأهداف لحل الصراع وتحقيق الحقوق الوطنية وفق قرارات الشرعية والقانون الدولي.

تحقيق الاهداف الوطنية الفلسطينية على الأرض، يفرض على الكل الفلسطيني، العمل بشكل جدي على "انهاء حالة الانقسام الأسود" والقبول بمبدأ الشراكة السياسية وتوحيد الداخل والشتات الفلسطيني من خلال عقد لقاءات ومشاورات حوارية ترفض الممارسات الاحتلالية اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتؤكد على الحقوق الوطنية الفلسطينية "تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس" وتبني جميع وسائل الكفاح والنضال لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية بمساندة عربية وإسلامية وشعبية لتغيير الواقع الاحتلالي المفروض بقوة السلاح الاستعماري.

الواقع الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وحالة الصمود والإرادة الشعبية الفلسطينية الكفاحية والنضالية والسياسية الرافضة للسياسة الاحتلالية تبقي القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية حية "كما كان الحال الفلسطيني ما قبل اتفاق أوسلو، وتذكر الكل الفلسطيني بانتفاضة عام 1987، والتمسك بالحقوق الوطنية والحرية والاستقلال.

القوى الدولية والإقليمية والعربية الإسلامية، مطالبة بمغادرة حالة الصمت وغض البصر عما تمر به الأراضي الفلسطينية المحتلة من سياسات عدوانية احتلالية اسرائيلية، مطالبة اليوم بتطبيق وتنفيذ قرارات الشرعية والقانون الدولي على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، حالة الصمت وغض البصر أوصلت الواقع الفلسطيني والعربي والاسلامي الى كوارث سياسية واجتماعية ومعيشية، أساسها الاحتلال الإسرائيلي والتدخلات الاستعمارية الخارجية في السياسة الداخلية للدول العربية والإسلامية، كما حصل عام 1948.