نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل الإداريّ خالد نوابيت

يعاني من مشاكل حادة في القلب وكان من المقرر أن تُجرى له عملية قلب مفتوح الخميس المقبل

رام الله - وطن للانباء: حمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل الإداريّ خالد كامل نوابيت (44 عاماً) من بلدة برقة/ رام الله، والذي يُعاني من مشاكل حادة في القلب، وهو بحاجة لإجراء عملية قلب مفتوح في أقرب وقت.



ولفت نادي الأسير إلى أنّ المعتقل نوابيت كان قد اُعتقل في الـ22 من تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، وحول للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، علماً أنه أجرى عملية قسطرة قبل اعتقاله بأيام، وكان من المقرر أن تُجرى له عملية قلب مفتوح يوم الخميس المقبل.



يذكر أنّه أسير سابق، أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال على فترات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، ويقبع في سجن "عوفر".



يُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نحو 835 مُعتقلاً بينهم أربعة أطفال، وثلاث أسيرات.