"الثقافة" تستنكر اقتحام الاحتلال لمكتبها في جنين

وطن: استنكرت وزارة الثقافة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مكتب الوزارة في محافظة جنين، والعبث بمحتوياته.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال فجرت الباب الرئيسي وخربت بعض الاعمال الفنية والكتب الموجودة فيه، ما يعكس حقيقة هذا الاحتلال الهمجي وعدوانيته غير المسبوقة في التاريخ فهو احتلال يقتل البشر والشجر والحجر والفن والحضارة.

وأكدت ضرورة فضح جرائم الاحتلال التعسفية وممارساته العنجهية بحق العمل الثقافي في فلسطين ومحاولات محو الذاكرة وتغيير معالم المكان وتهويده.