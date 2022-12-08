سفير الإمارات لدى الاحتلال يلتقى سموطريتش بعد لقاء بن غفير

وطن: ذكرت صحيفة هآرتس العبرية ان رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموطريتش، التقى أمس الأربعاء، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاحتلال، محمد آل خاجة، في مكتب سموطريتش بالكنيست. وبحسب الصهيونية الدينية، ناقش الاثنان العلاقات بين الجانبين، وتعزيز السلام والتطبيع مع دول أخرى في المنطقة.

وقال سموطريتش عقب الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة إن هذا الاجتماع كان مهما، مشيرا إلى أنه يتعين على دولة الاحتلال أن تعمق علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموطريتش إن "التعاون الاقتصادي بين الدول ينطوي على إمكانات هائلة لكلا الجانبين والمنطقة بأسرها، مع الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة وقدرتها على المساهمة في الدولة الشريكة". وحسب سموطريتش فقد قال له السفير الإماراتي إنه يتوقع أن يستمر نمو العلاقات الممتازة بين الجانبين.

يذكر أن رئيس حزب "قوة يهودية" إيتمار بن غفير، شارك، الأسبوع الماضي في حفل الاستقبال بمناسبة عيد استقلال الإمارات العربية المتحدة الذي دعا إليه السفير، وتم تصويرهما وهما يتصافحان ويتحدثان.