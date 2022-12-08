اعلان الإضراب الشامل في جنين

وطن: أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين اليوم الخميس عن الإضراب الشامل في جميع مناحي الحياة حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا صباح اليوم.

واستشهد ثلاثة مواطنين، فجر اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة في تصريح مقتضب، بأن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحام جنين، وهم عطا شلبي، صدقي زكارنة، طارق الدمج.

واقتحم جيش الاحتلال عدة مناطق في جنين؛ قبل أن تندلع مواجهات، لا سيما في منطقة الدوار الرئيسي.