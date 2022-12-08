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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال والد وشقيق الشهيد مجاهد النجار

08.12.2022 07:16 AM
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال والد وشقيق الشهيد مجاهد النجار

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات فجر اليوم الخميس في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وعُرف من بين المعتقلين:

 محمود النجار والد الشهيد مجاهد النجار- سلواد 

 خالد النجار شقيق الشهيد  مجاهد النجار- سلواد

زيد صبحي زيد- مخيم الجلزون 

 محمد الشني- مخيم الجلزون

 الصحفي عبد الرحمن حسان- بيت لحم

الاسير  المحرر خليل كنعان- مخيم عايدة 

 الشيخ سعيد أبو سنينة- الخليل

 محمد مرشد سلهب- الخليل

 المحرر روحي مرمش- نابلس

 أمجد حسين مليطات- بيت فوريك 

الاسير  المحرر رائف عزام خطاطبة- بيت فوريك

الاسير. المحرر أحمد درويش- نابلس

حسن حمايل- بيتا جنوب نابلس

مجاهد رشدي معلا- بيتا

باجس أبو كايد- جنين

 خالد أبو الهيجا- جنين

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