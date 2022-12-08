قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال والد وشقيق الشهيد مجاهد النجار
08.12.2022 07:16 AM
وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات فجر اليوم الخميس في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
وعُرف من بين المعتقلين:
محمود النجار والد الشهيد مجاهد النجار- سلواد
خالد النجار شقيق الشهيد مجاهد النجار- سلواد
زيد صبحي زيد- مخيم الجلزون
محمد الشني- مخيم الجلزون
الصحفي عبد الرحمن حسان- بيت لحم
الاسير المحرر خليل كنعان- مخيم عايدة
الشيخ سعيد أبو سنينة- الخليل
محمد مرشد سلهب- الخليل
المحرر روحي مرمش- نابلس
أمجد حسين مليطات- بيت فوريك
الاسير المحرر رائف عزام خطاطبة- بيت فوريك
الاسير. المحرر أحمد درويش- نابلس
حسن حمايل- بيتا جنوب نابلس
مجاهد رشدي معلا- بيتا
باجس أبو كايد- جنين
خالد أبو الهيجا- جنين