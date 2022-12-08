ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنين

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين، فجر اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة في تصريح مقتضب، بأن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحام جنين، وهم عطا شلبي، صدقي زكارنة، طارق الدمج.

واقتحم جيش الاحتلال عدة مناطق في جنين؛ قبل أن تندلع مواجهات، لا سيما في منطقة الدوار الرئيسي.

وقال شهود عيان" إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة اسعاف، وأن سائقها نجا من موت محقق.

من جهتها، قال صحيفة "يديعوت احرنوت" البرية: إنه وبمشاركة قوات من النخبة والوحدات السرية "المستعربين"، جيش الاحتلال نفذ عملية في مخيم جنين واعتقل 3 مطلوبين وقتل 3 آخرين خلال اشتباكات مسلحة.

بدورها، أكدت "سرايا القدس-كتيبة جنين"، أن مجاهديها حققوا اصابات مباشرة في جيش الاحتلال وسمعوا صوت صراخ الجنود.