أول نجم عالمي يعتزل عقب خروج منتخب بلاده من المونديال

وطن: قرر النجم البلجيكي إدين هازارد أن يضع حدًا لمسيرته مع منتخب بلاده عقب الفشل في التأهل لثمن نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن الأربعاء في حسابه على "إنستجرام".

وقال لاعب ريال مدريد الإسباني البالغ 31 عامًا: "طويت صفحة.. شكرًا على حبكم. شكرًا على دعمكم الذي لا مثيل له. شكرًا لكم على كل هذه السعادة التي شاركتموني إياها منذ عام 2008. لقد قررت إنهاء مسيرتي الدولية. سأشتاق إليكم".

وكان هازارد يمني النفس لقيادة بلاده لتكرار إنجاز عام 2018 حين وصلت بلجيكا إلى نصف نهائي المونديال الروسي، لكن السقوط أمام المغرب بثنائية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة، وبعدها التعادل السلبي مع كرواتيا في الجولة الختامية أنهى مشوار "الشياطين الحمر" عند الدور الأول لمونديال قطر.

ويشكل اعتزال هازارد أولى محطات نهاية الجيل الذهبي لبلجيكا الذي خسر أيضًا مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز بعدما قرر الرحيل وعدم تجديد العقد عقب نهاية دور المجموعات من المونديال.

وقبل أربعة أعوام، كان الجيل الذهبي لبلجيكا في أوج عطائه، ووُضِعَ على رأس لائحة المرشحين للفوز باللقب العالمي الأول في تاريخ البلاد، لكن المشوار لم يصل إلى نهايته، وتوقف عند دور الأربعة على يد فرنسا التي توجت لاحقًا باللقب.

وكان هازارد استهل مسيرته الدولية عام 2008 حين كان يبلغ 17 عامًا و316 يومًا، في طريقه لخوض 126 مباراة سجل خلالها 33 هدفًا.

وكان هازارد يعول على المونديال القطري كي يعيد إطلاق مسيرته التي تعطلت بسبب كثرة الإصابات منذ انتقاله إلى ريال مدريد عام 2019 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وبات هازارد أول نجم كبير ينهي مسيرته الدولية بعد خروجه من المونديال القطري، ومن المرجح أن يلحق به نجوم آخرون حتى في حال تتويجهم باللقب، ويأتي في مقدمتهم الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.