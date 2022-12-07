شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي ترعى فريق كرة السلة لنادي أرثوذكسي بيت لحم

وطن: وقعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي اتفاقيةً مع نادي أرثوذكسي بيت لحم، وترعى الشركة بموجب الاتفاقية الموقعة فريق كرة السلة التابع للنادي في مدينة بيت لحم. وتم توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عماد الهندي ورئيس النادي الأرثوذكسي- بيت لحم صالح البندك واللاعب في النادي صائل قاسم.

وقال مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي عماد الهندي "إن توقيع الاتفاقية مع أرثوذكسي بيت لحم يأتي في إطار تعزيز العلاقة وتعميقها مع النادي، كما أننا نستكمل مسؤوليتنا المجتمعية وفق سياساتنا الواضحة بدعم الرياضة واحتضان الفرق التي من شأنها الارتقاء بالواقع الرياضي الفلسطيني"، معتبراً أن رعاية فريق كرة السلة للنادي الأرثوذكسي في مدينة بيت لحم تهدف إلى إيجاد بيئة حاضنة للرياضيين الفلسطينيين.

وبيّن الهندي أن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي ترعى بشكل مستمر فرق كرة السلة التي تحظى بجماهيرية محلية واسعة وتنافسية عالية بين الفرق، موضحاً أن دعم القطاع الخاص للأندية المحلية من شأنه أن يساهم في استدامة الأندية المحلية وتطويرها وتمكينها من مجاراة نظيراتها الإقليمية وإيجاد لاعبين موهوبين في صفوف المنتخب الوطني.

من جانبه، ثمن رئيس النادي الأرثوذكسي في بيت لحم صالح البندك الدعم المستمر من شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، مؤكداً على الجهود الحثيثة التي يبذلها النادي في إطار إيجاد فريق تنافسي عالي المستوى ليكون قادراً بشكل مستمر على المنافسة على الألقاب المحلية. وأشار البندك أن النادي الأرثوذكسي في بيت لحم قد نجح على مدار السنوات الماضية في تخريج العديد من المواهب في رياضة كرة السلة التي تعتبر من أكثر الرياضات شعبيةً حول العالم.

وتحرص شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على بناء شراكات مع عددٍ من الأندية الفلسطينية ضمن رؤيتها الاستراتيجية بدعم قطاع الرياضة والشباب، والسعي لتطوير المجال الرياضي على صعيد الرياضات الجماعية والفردية.