الاحتلال يحكم على الأسير أيهم غنام من جبع بالسجن وغرامة مالية

وطن: حكمت محكمة سالم العسكرية، اليوم الأربعاء، على أسير من بلدة جبع جنوب مدينة جنين، بالسجن الفعلي وغرامة مالية.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن سلطات الاحتلال حكمت على الأسير أيهم غنام بالسجن 18شهراً وغرامة مالية 10 آلاف شيكل، علماً انه معتقل منذ تاريخ 25/12/2021 ويقبع في سجن مجدو.

وأشار سمور، إلى أن للأسير غنام شقيق شهيد "رفيق" ارتقى برصاص الاحتلال قبل 5 شهور، وحرم من وداعه.

وفي سياق متصل، مددت المحكمة العسكرية للاحتلال في "سالم" اعتقال الأسير أحمد حمارشة (58 عاما) من بلدة يعبد/ جنين، حتى تاريخ 21/12/2022.

يذكر أنّ حمارشة معتقل منذ الثاني من حزيران الماضي، وهو نفس اليوم الذي هدم فيه الاحتلال منزله.