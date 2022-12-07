الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويغلق طرقا شرق رام الله

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حواجز عسكرية قرب قرى وبلدات شمال وشرق رام الله، وأغلقت طرقا بالسواتر الترابية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية قرب مفترق "كرملو" قرب قرية الطيبة، ومدخل بلدة سلواد، وفي بلدتي عين سينيا ويبرود، وعلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ووضعت سواتر ترابية قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي بلدتي سلواد وعين يبرود.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم.

كما ذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال لاحقت مركبة يستقلها أحد المواطنين، في قرية دير دبوان شرق رام الله.