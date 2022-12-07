جيش الاحتلال يغتال المقاوم مجاهد حامد قرب سلواد

وطن: اغتال جيش الاحتلال شابا قرب سلواد ظهر اليوم.

وتبلغ الارتباط الفلسطيني بإرتقاء الشاب مجاهد محمود حامد من سكان بلدة سلواد شرق رام الله بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه قرب البلدة.

وقالت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال اغتال منفذ عملية إطلاق النار تجاه معسكر "عوفرا" قرب بلدة سلواد شرق رام الله بعد ملاحقة مركبته وإطلاق النار عليه.

ونشر الاعلام العبري صورة سلاح منفذ عملية إطلاق النار تجاه معسكر "عوفرا" قرب بلدة سلواد شرق رام الله بعد استشهاده .

وأطلق مقاومون النار، عصر اليوم الأربعاء، تجاه مستوطنة عوفرا شمال شرق مدينة رام الله .

وقالت قناة عبرية، إن المقاومين أطلقوا النار من سيارة مسرعة باتجاه بوابة المستوطنة، دون إصابات، بينما باشرت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط بحثًا عن منفذي عملية إطلاق النار صوب المستوطنة.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال منع حركة السير في المنطقة ما ادى لازمة مرورية خانقة في المكان.

واغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية الى قرى وبلدات شرق رام الله المحاذية لمستوطنة "عوفرا" بالسواتر الترابية عقب عملية إطلاق نار اليوم.