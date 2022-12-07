مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة عوفرا قرب رام الله

وطن: أطلق مقاومون النار، عصر اليوم الأربعاء، تجاه مستوطنة عوفرا شمال شرق مدينة رام الله .

وقالت قناة عبرية، إن المقاومين أطلقوا النار من سيارة مسرعة باتجاه بوابة المستوطنة، دون إصابات، بينما باشرت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط بحثًا عن منفذي عملية إطلاق النار صوب المستوطنة.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال منع حركة السير في المنطقة ما ادى لازمة مرورية خانقة في المكان.

واغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية الى قرى وبلدات شرق رام الله المحاذية لمستوطنة "عوفرا" بالسواتر الترابية عقب عملية إطلاق نار اليوم.