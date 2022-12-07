الإسلامي الفلسطيني يحصل على المرتبة الأولى في استفتاء التميز والإبداع للعام 2022

وطن: حصل البنك الإسلامي الفلسطيني على المرتبة الأولى عن فئة المصارف الإسلامية في فلسطين في استفتاء التميز والإبداع للعام 2022.

وجرى الإعلان عن الفائزين في الاستفتاء الذي تنظمه شركة "فكرة جديدة" للدعاية والإعلان بشكلٍ سنوي خلال حفلٍ نُظم في مدينة رام الله بمشاركة ممثلين عن محافظة رام الله والبيرة، والغرفة التجارية، وبورصة فلسطين والاتحادات المختلفة، فيما حضر من جانب البنك المدير العام د. عماد السعدي ومدير دائرة التسويق والعلاقات العامة إبراهيم سلمان إلى جانب العشرات من ممثلي الشركات الفائزة في الاستفتاء.

وقال السعدي إن هذا التقدير العالي من قبل الجمهور المشارك في الاستفتاء يشكل حافزاً للمزيد من التميز والتطور، مشيراً أن البنك يفتخر في كل عام بحصوله على العديد من شهادات التميز والجوائز على المستويين المحلي والدولي والتي كان من بينها خلال العام 2022 الحصول على شهادة الجودة العالمية ISO 9001: 2015، وجائزة أفضل مصرفٍ يقدم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فلسطين" للعام 2022 من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

وأضاف السعدي: "هذا الإنجاز يأتي بفضل اتباع مجلس الإدارة ولجانه المختلفة للممارسات الفضلى للحوكمة الرشيدة والتميز المؤسسي والجهود المميزة لموظفي البنك في مختلف الفروع والإدارات في المناطق وانتمائهم المميز لمؤسستهم وعملهم بروح الفريق، وبالتأكيد إشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تحافظ على التزام كافة أعمال البنك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء".

وبين السعدي أن هذا الإنجاز يأتي بالتوازي مع تطورٍ متواصل في طبيعة الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك للجمهور، حيث جرى إطلاق العديد من المنتجات الجديدة التي تعتمد صيغ تمويلٍ إسلامية متعددة بالإضافة للمضي في عملية التحول الرقمي من خلال توفير قنواتٍ رقمية متنوعة ومنتجات تعزز توجه العملاء نحو حلول الدفع الإلكتروني.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظورٍ تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل, والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخراً على جائزة أفضل مصرف يقدم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فلسطين" للعام 2022 من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلته "The Banking Executive".