الاتحاد الاوروبي يجمد التعاون مع شرطة الاحتلال بسبب مخاوف من سياسة نتنياهو

وطن: جمد الاتحاد الأوروبي التعاون مع شرطة الاحتلال، على خلفية المخاوف من سياسة الحكومة اليمينية المرتقبة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في تل بيب، أن الاتحاد أبلغ سفير الاحتلال لديه حاييم ريغيف، أنه "في الوقت الحالي سيتوقف عن الدفع بمسودة اتفاق للتعاون الاستخباري بين شرطة الاحتلال ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، وقع الجانبان على مسودة المعلومات الاستخباراتية بين تل أبيب ودول الاتحاد الأوروبي، ولكن ذلك يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي.

وذكرت مصادر عبرية، أن القرار هو أول إشارة أوروبية على أن تغيير السياسة الإسرائيلية سوف يضر بالتعاون مع الاتحاد، وأوضح مصدر أن هناك ضغوط في أوروبا لأن تكون أقل تسامحا تجاه "إسرائيل" جراء تغير الحكومة.

ووفق الصحيفة، تم تسليم ريغيف إعلان تعليق الاتفاق يوم الجمعة الماضي.