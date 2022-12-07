اجتماع موسع في إسطنبول لتعزيز العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل

وطن: عقد في مدينة إسطنبول، أمس، لقاء بين وفد من أعضاء اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، يرافقه السفيرة الإسرائيلية لدى تركيا، وبين أعضاء مجلس المصدرين الأتراك، وذلك في ظل التقارب بين تل أبيب وأنقرة وعودة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

وأفادت تقارير صحافية تركية أن الوفد الإسرائيلي الذي يزور تركيا مكون من 100 شخص من 60 شركة، وذلك في مساع للتوصل إلى تفاهمات واتفاقيات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وقالت سفيرة إسرائيل لدى أنقرة، إيريت ليليان، بأن هذا اللقاء يعتبر "الحدث الأكبر" بين البلدين منذ 10 سنوات، وانه "يعكس الروح الإيجابية وحجم التجارة المتزايد وإمكانات النمو بين البلدين".

وأضافت أن "اللقاء ليس عبارة عن اجتماع للمصدرين الأتراك مع المستوردين الإسرائيليين فقط، بل نقطة تعارف لكل جانب على قدرات واحتياجات الآخر".

وأشارت إلى "مجالات التعاون الاقتصاي الواسعة بين تل أبيب وأنقرة، وقالت إن "الاقتصادين الإسرائيلي والتركي لديهما الكثير للاستفادة من بعضهما".

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجلس المصدرين الأتراك، مصطفى غل تبه، إن "تركيا وإسرائيل هما أقوى لاعبين في المنطقة". وشدد على أنه رغم مرور العلاقات الثنائية بأوقات عصيبة من وقت لآخر، ظلّت العلاقات التجارية بين الجانبين قوية دائما.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد صرّح بأن بلاده تحافظ على أملها في تطوير العلاقات مع إسرائيل في جميع المجالات، من خلال مواصلة المسار عبر الاتصالات المتبادلة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا وإسرائيل قررتا في 17 آب/ أغسطس الماضي، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى سفير ضمن جهودهما لتطبيع العلاقات الثنائية؛ وخلال الفترة الأخيرة، تشهد العلاقات التركية - الإسرائيلية تحسنًا متسارعا في عدة مجالات.

وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، إنه طلب من مسؤولين في وزارته الشروع في إجراءات استئناف علاقات العمل مع تركيا، بعد اجتماع مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في أنقرة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عشر سنوات.