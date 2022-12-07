مجموعة عرين الأسود: رصدنا تسلل القوات الخاصة للبلدة القديمة واوقعنا فيها خسائر مباشرة

وطن: قالت مجموعة عرين الأسود ان المقاومة اكتشفت اقتحام القوات الخاصة في جيش الاحتلال للبلدة القديمة في الساعة السادسة صباح اليوم.

وقالت المجموعة في بيان مقتضب ان مقاتليها ومقاتلي المقاومة من الفصائل أفشلوا مخططات الاحتلال اليوم، وانقضوا على القوات الخاصة واليمام وقوات الاسناد بالرصاص والعبوات محققين بهم بالغ الإصابات، دون ان يصاب أي مقاومة بأذى.

وجاء بيان العرين

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ

صدق الله العظيم

هذا بيان مقتضب

من أراد العز فالعز هنا شامخ ما بين حدٍّ وزناد ... أيها الأغبياء أنحذر مقاتلينا قبل ساعات ونغدر فجرا ؟؟؟لا والله الذي رفع السماوات بلا عمد إنا كنا نعلم بأمر جلل وتجهزنا له جيدا وحذرنا منه وأعلنا النفير وحاصرناكم ولم تحاصرونا في كل زقاق وفي كل بيت.

أيها المواطنون الأحرار يا أشرف الناس وأطهر ما خلق الله على هذه البسيطة بفضل الله ويقظة أبناء العرين ويقظة المقاومة أكتشف جند العرين القوات الخاصة منذ الساعة السادسة من فجر هذا اليوم و أفشلت مجموعة عرين الأسود وجند المقاومة من الفصائل الأخرى مخططاتهم وانقض مقاتلي العرين والمقاومين البواسل على القوات الخاصة واليمام وقوات الإسناد من كل نحو وصوب ببنادقهم الطاهرة والعبوات المباركة محققين بهم بفضل الله بالغ الإصابات ولم يصب أي أسد من أسود العرين أو المقاومة بأي أذى حربنا معكم طويلة فانتظروا إنا منتظرون.

نقول لقائد وحدة اليمام الذي قال إن العرين ينتهي عندما ندخل البلدة القديمة ننفذ اعتقال هادئ هذا زمانٌ ولى ولن يعود وسيرى العرين وشعب العرين من سيحاصر من

أيها المقاومين في نابلس وجنين والخليل ورام الله اليقظة التامة لا نوم بعد اليوم والنصر حليفنا بإذن الله

أخوتكم مجموعة عرين الأسود ...