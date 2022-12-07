قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
07.12.2022 08:06 AM
وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء حملة اعتقالات طالت مجموعة من الشبان في مناطق متفرقة بالضفة بعد دهم منازلهم والعبث بمحتوياتهم وعرف منهم:
باسم الزعارير- السموع غرب الخليل
قاسم محمد ناجي داود- بيت دقو شمال غرب القدس
محمد أحمد ناجي داود- بيت دقو
سعيد مصطفى اسبيتان داود- بيت دقو
مؤمن مصطفى سرحان مرار- بيت دقو
مظفر مشهور اسبيتان داود- بيت دقو
كرم حاتم ريان- بيت دقو
المحرر إبراهيم عبد الله- بيت لحم
المحرر عيسى العروج- بيت لحم
المحرر منير محمد العروج- بيت لحم
المحرر أحمد خالد العساكرة- بيت لحم
موسى أبو مفرح- تقوع جنوب شرق بيت لحم