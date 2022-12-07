قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء حملة اعتقالات طالت مجموعة من الشبان في مناطق متفرقة بالضفة بعد دهم منازلهم والعبث بمحتوياتهم وعرف منهم:

باسم الزعارير- السموع غرب الخليل

قاسم محمد ناجي داود- بيت دقو شمال غرب القدس

محمد أحمد ناجي داود- بيت دقو

سعيد مصطفى اسبيتان داود- بيت دقو

مؤمن مصطفى سرحان مرار- بيت دقو

مظفر مشهور اسبيتان داود- بيت دقو

كرم حاتم ريان- بيت دقو

المحرر إبراهيم عبد الله- بيت لحم

المحرر عيسى العروج- بيت لحم

المحرر منير محمد العروج- بيت لحم

المحرر أحمد خالد العساكرة- بيت لحم

موسى أبو مفرح- تقوع جنوب شرق بيت لحم