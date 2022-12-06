الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في نحالين غرب بيت لحم

وطن: هدمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، غرفتين زراعيتين في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس بلدي نحالين إبراهيم غياظة، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان اقتحمت البلدة، وهدمت غرفتين زراعيتين تعودان للمواطنين ماهر حسن ياسين أبو غياظة، تقعان في منطقتي "زعنونه" شرقا، "وقرنه الدعمس" جنوب غرب البلدة، بحجة عدم الترخيص.

يذكر ان الاحتلال صعّد في الآونة الأخيرة من اجراءاته التعسفية المتمثلة بهدم منازل وغرف زراعية واخطار أخرى بالهدم.