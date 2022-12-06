اختتام ورشة عمل تدريبية حول "تقييم بيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الصرّافين"



وطن: عَقدت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية ورشة عمل تدريبية تحت عنوان " تقييم بيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الصرّافين " وذلكـــــ بحضور رئيس و أعضاء مجلس إدارة الجمعية وما يزيد عن ستون مدقق حسابات من أعضاء الهيئة العامة للجمعية وذلكــــــ بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، حيث أثـــرى الورشـة حضور كــلاً من السادة ممثـــلي مجلس مهنــة تدقيق الحسـابات وهيئـــة مكافحة الفســاد ومسئــولي الإلتــزام في شركات الصرافة وذلكــــــــ في فندق قصر النخيل في مدينة أريحـــا.

افتتح الورشة "محمــــــد أكرم" حسونة رئيس مجلس إدارة الجمعية مُرحِباً بالجمع الكريم ومؤكداً على أهمية هذه الورشة المتمثلة في عرض التعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية لا سّيما التعليمات رقم 224/2021 الصادرة بتاريخ 15.12.2021 والتي يتطلب بموجبها من مدقق الحسابات تقييم فعالية الضوابط الداخلية وبيان رأيه فيما يتعلق بالضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلكـــــــ المعرفة بقوائم الحظر الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بعمل مدقق الحسابات، كما وعبّر حسونة باسم مجلس إدارة الجمعية عن سعادته الغامرة بالشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية التي أخذت على عاتقها حمل المسئولية المتمثلة بالرقابة على المؤسسات المصرفية المالية على اختلاف أنواع منتجاتها المقدمة بالإضافة إلى التأكيد على الدور الهام لمدقق الحسابات التكاملي مع سلطة النقد والمؤسسات الرقابية في الوطن المتمثل ببذل العناية المهنية في تطبيق تلك التعليمات وصولاً لتقرير تدقيق يمكن الإعتماد عليه، وما يعزز ذلك الجهود التي تقوم بها الجمعية من خلال لجنة الرقابة على جودة الأداء في تطبيق مشروع الرقابة على جودة الأداء والذي يجري العمل عليه الآن وخاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من تطبيق برنامج الرقابة التي تم تنفيذه خلال العام 2021.

وأضاف: لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الإمتنان لسلطة النقد الفلسطينية ممثله بمحافظ سلطه النقد فراس ملحم خاصّين بالذكر أحمد طلال رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطة النقد على أداءُه المتميز خلال ورشة العمل وإلى شركة دعنـــــــــا للصرافة ممثلةً بأحمد دعنـا على تمويلهم لهذه الورشة ولأعضاء لجنة التعليم المستمر المنبثقة عن الجمعية ممثله بحسام وهاب، ماجد كسواني، زياد بالي، عصام صوفان، صابر علامه، مجدي الشوملي، امجد حمدان، نسرين يحيى، شعيب ابو حاكه خاصين بالذكر ماجد كسواني على جهوده في التنسيق مع سلطه النقد وكذلك التنسيق مع شركه دعنا للصرافة لجهودهم المتميز في تنظيم وإدارة هذا الحدث.