مواجهات ليلية في سلواد

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، أعقبها اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

وداهمت قوات الاحتلال البلدة بالدوريات العسكرية، حيث تصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة، فيما أطلق الاحتلال القنابل الغازية والرصاص المعدني دون وقوع إصابات.

ويواصل الاحتلال اقتحام البلدة منذ أيام، والقيام بأعمال التفتيش والتمشيط، وتسيير دوريات راجلة في محيطها، وإجراء عمليات بحث دون معرفة الأسباب.

كما يقيم الاحتلال حواجز على مداخلها يوميا ويعرقل حركة الأهالي ويدقق في بطاقات المواطنين.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منتصف الليلة قرية عين يبرود المجاورة لبلدة سلواد أجرت أعمال بحث في محيطها.