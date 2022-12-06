اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، مواطنين من نابلس وبيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بورين جنوب مدينة نابلس واعتقلت الشاب محمود ناجح النجار عقب اقتحام منزل عائلته والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة إبداع شهاب مزهر من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات كبيرة منازل أسرى محررين في بلدة عرابة جنوب جنين وهم مصطفى الشيباني، وأبو جاسر الشيباني، وطارق قعدان، ورامي لحلوح، وثابث المرداوي، وجعفر عز الدين، وأخضعت سكانها للتحقيق ميداني.