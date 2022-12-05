"عرين الاسود" تتصدى لاقتحام البلدة القديمة في نابلس وترد على اعدام الشهيد عمار مفلح

وطن: كشفت مجموعة عرين الاسود، مساء اليوم الاثنين، عن تنفيذها خمس عمليات اطلاق نار تجاه حاجز حوارة وحاجز بيت فوريك ونقطة جرزيم الاحتلالية، ردا على اعدام الشهيد عمار مفلح في حوارة.

بيان العرين كاملا:

نفذ جند العرين وردا على إعدام الشهيد عمار مفلح في تمام الساعة ٢٣٠٠ وحتى الساعة ٠٠٠٠ من يوم الجمعة خمس عمليات إطلاق نار تجاه حاجز حوارة الإحتلالي وحاجز بيت فوريك وإستهداف تجمعات الجنود على نقطة جرزيم الإحتلالية بثلاث عمليات إطلاق نار متتالية وانسحب جند العرين بسلام

كما وتصدى أسود العرين لإقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية فجر يوم الأحد خلال إقتحامهم لمحيط البلدة القديمة بوابل كثيف من الرصاص.

وهنا يقف جند العرين إجلالا وإكبارا لمقاومتنا الباسلة في غزة الصامدة ونحييها تحية الأحرار للإحرار ونخص ذلك الأسد حافي القدمين مطلق صواريخ الستريلا ونقول لك نقبل أقدامك المليئة بالعزة والكرامة ونقبل الغبار الذي لامس هذه الأقدام الطاهرة .

أيها المواطنين الأحرار إنا على عهدكم ووعدكم باقون