مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين بحادث سير ذاتي بنابلس

وطن: لقيت سيدة (66 عاماً) من طولكرم مصرعها، مساء اليوم الاثنين، بحادث سير ذاتي وقع بالقرب من فروش بيت دجن شرق نابلس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير ذاتي بالقرب من قرية النصارية شمال شرق نابلس، حيث تم نقل المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج فيما أعلن الأطباء عن وفاة سيدة نتيجة الحادث.

وأكد، أن الشرطة قامت بإعلام النيابة العامة والتحفظ على السائق وباشرت شرطة المرور التحقيق بالحادث لمعرفة تفاصيله وملابساته.