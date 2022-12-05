محدّث| إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وافادت مصادر محلية، بأن المواجهات تركزت في منطقة التل بالبلدة القديمة وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما اندلعت مساء اليوم الاثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وافاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، باندلاع المواجهات في منطقتي "الشرفة"، و"المطينة" على المدخل الشرقي،

وأطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت صوب الشبان ومنازل المواطنين، ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام والمدمع.