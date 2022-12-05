كرواتيا تتجاوز اليابان بـ"ضربات الحظ" وتبلغ ربع نهائي المونديال

وطن: تأهل منتخب كرواتيا مساء اليوم الاثنين، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، بفوزه الصعب على منتخب اليابان بركلات الحظ الترجيحية بعد التعادل في الوقت الإضافي بهدف لمثله، في اللقاء الذي استضافه استاد الجنوب في مدينة الوكرة.

ويدين منتخب كرواتيا بتأهله للدور القادم لحارسه دومينيك ليفاكوفيتش الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيحية، وسيلعب منتخب كرواتيا في الدور ربع النهائي مع الفائز في لقاء الليلة الذي يجمع منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية.

كان أول تهديد للمرمى لصالح المنتخب الياباني بعد مرور دقيقتين على انطلاقة الشوط الأول من كرة عرضية حولها شوغو تانيغوتشي برأسه جانبت المرمى الكرواتي قليلا.

رد المنتخب الكراتي لم يتأخر، وكاد نجمه ايفان بيريسيتش أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة بعد أن خطف الكرة من أحد مدافعي اليابان وسدد الكرة من مسافة قريبة أبعدها الحارس بصعوبة عن مرماه.

وسجل منتخب اليابان الهدف الأول قبل دقائق من نهاية الشوط بعد كرة ثابتة لعبها مايا يوشيدا وصلت إلى زميله دايزن مايدا الذي سدد الكرة قوية استقرت في أسفل وسط المرمى الكرواتي، وانتهى الشوط على هذا الهدف.

واستطاع المنتخب الكرواتي تعديل النتيجة في الدقيقة الـ54 بعد عرضية جميلة من اللاعب ديان لوفرين حولها بيريسيتش برأسه صاروخية لا ترد على يسار الحارس الياباني.

حرم حارس كرواتيا في الدقيقة الـ57 منتخب اليابان من التقدم مجددا في النتيجة بعد أن تصدى ببراعة لصاروخية من مسافة بعيدة من نجم شتوتغارت الألماني واتارو ايندو بعد أن حولها إلى ركنية.

وشهدت الدقيقة الـ62 فرصة خطيرة للمنتخب الكرواتي لإضافة الهدف الثاني عن طريق نجمه لوكا مودريتش الذي سدد الكرة قوية من مسافة بعيدة تألق الحارس شويتشي جوندا في ابعادها بعيدا عن مرماه.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من زمن اللقاء فرصا حقيقية لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتم اللجوء ولأول مرة خلال هذا المونديال إلى شوطين إضافيين.

الحال لم يتغير خلال الشوطين الاضافيين، وبقي التعادل مسيطرا على اللقاء، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل للدور ربع النهائي، حيث تألق الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش بعد أن تصدى لثلاث ركلات.