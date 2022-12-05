الاحتلال يواصل اعتقال الطفلة حلا سرور ويؤجل عقد جلسة لها حتى الاثنين المقبل

وطن: أجلت محكمة الاحتلال في "بئر السبع" الجلسة التي كان من المقرر عقدها للأسيرة الطفلة حلا طلال سرور (16 عاماً) من بلدة نعلين/ رام الله حتّى يوم الاثنين المقبل الموافق 12 كانون الأول/ ديسمبر.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نقلت الأسيرة سرور إلى سجن "الدامون" مؤخرًا حيث تقبع الأسيرات.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت سرور في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، خلال زيارتها لشقيقها "الأسير خالد" في سجن "بئر السبع- ايشل".

وكانت إدارة سجن "ايشل" قد نقلت شقيقها خالد إلى الزنازين، عقب اعتقالها.

يشار إلى أنّ الاحتلال يواصل اعتقال 33 أسيرة من بينهنّ ثلاث قاصرات وهن: نفوذ حمّاد، وزمزم القواسمة، وحلا سرور.