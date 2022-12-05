مجلس نقابة المحامين يعلق العمل يوم غدٍ الثلاثاء أمام جميع المحاكم

وطن: قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل طيلة يوم غد الثلاثاء، أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد، احتجاجاً على تعديل رسوم المحاكم.

ويستثنى من تعليق الدوام طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.

وأشار المجلس في بيان صدر عنه، مساء اليوم الاثنين، إلى أن مجلس النقابة سيظل في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات وسيتم الاعلان عن أية مستجدات بشكل يومي.